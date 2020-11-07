المنستير: الكشافة التونسية تتدخل لتعقيم عدّة مؤسسات تربوية استعدادا لاستئناف الدروس يوم الإثنين المقبل

وات -

نظّم فوج الكشافة التونسية بقصر هلال من ولاية المنستير، اليوم السبت، حملة تعقيم لمعهد 2 مارس بقصر هلال ضمن حملة تواصلت يومي 6 و7 نوفمبر الجاري واستهدفت المؤسسات التربوية بقصر هلال بمشاركة 10 قادة للكشافة التونسية وبالتعاون مع الفرع المحلي للهلال الأحمر التونسي بقصر هلال وبدعم من بلدية المكان التي وفرت وسائل التعقيم، وفق قائد فوج الكشافة التونسية بقصر هلال فهد بوعين.وأضاف بوعين، في تصريح لـ"وات"، أن الحملة شملت أمس الجمعة تعقيم 6 مدارس ابتدائية بقصر هلال علاوة على مشاركة بعض قادة الكشافة التونسية في تنظيم صفوف مكتب البريد بقصر هلال، كما نفذ فوج الكشافة بقصر هلال قبل ذلك حملة توعوية حول إجبارية ارتداء الكمامة.وسيواصل الفوج تنظيم أنشطة مماثلة ضمن برنامج "طمني عليك" الذي انطلق منذ 6 أشهر ويستهدف التحسيس بوجوب وضع الكمامة للتوقي من فيروس "كورونا" المستجد، وتحسيس الأطفال حول كيفية غسل الأيدي، وشارك فيه خلال ما يسمىّ بالموجة الأولى من جائحة "كورنا" 50 قائدا متطوعا من فوج الكشافة التونسية بقصر هلال، وحاليا ينشط فيه بين 20 و25 قائدا متطوعا، وفق ذات المصدر من جهته، أفاد المكلف بالإعلام والاتصال في الكشافة التونسية بجهة المنستير، القائد رياض مبارك، في تصريح لـ"وات" أنّ فوج الكشافة التونسية بمسجد عيسى يتدخل غدا الأحد لتعقيم المدرسة الإبتدائية بمسجد عيسى، وسيواصل خلال الأيام الموالية حملات التعقيم لتشمل كامل المؤسسات التربوية بمعتمدية الساحلين، وينظم فوج الكشافة التونسية بالمكنين غدا أيضا حملة تعقيم بالمعهد الثانوي بالمكنين بعد أن تدخل يومي 3 و4 نوفمبر الجاري لتعقيم فضاءات المدرسة الابتدائية الهدى والمدرسة الإعدادية الهدى بالمكنين والمدرسة الإبتدائية بزاوية قنطش.وتدخّل أيضا فوج الكشافة التونسية بقصيبة المديوني لتطهير فضاءات المدرسة الابتدائية الفتح بقصيبة المديوني، ولتزويق جدران القاعات والساحة بهذه المدرسة، علاوة على أنّ عدّة أفواج أخرى للكشافة التونسية بجهة المنستير تدخلت خلال الأسبوع الجاري بالتنسيق مع كلّ البلديات بالجهة على مستوى المؤسسات التربوية في إطار الحملة الوطنية للكشافة التونسية استعدادا للعودة المدرسية بعد العطلة الاستثنائية.حسب مبارك.وأكد أنّ أفواج الجهة تتدخل تقريبا أسبوعيا لتعقيم المؤسسات التربوية حسب الإمكانيات المتاحة، وينتظر أن تتدخل الإثنين المقبل لتنظيم الصفوف أمام المؤسسات التربوية ولقيس حرارة التلاميذ وتعقيم أياديهم قبل دخولهم إلى فضاءات المدارس والمعاهد.