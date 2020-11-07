بنزرت: تدعيم المستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة بفضاء خاصّ للتقصي ولعيادة مرضى "كوفيد19 "

وات -

شهد المستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة ببنزرت اليوم السبت تركيز وحدة استشفائيّة مسبقة الصنع مخصصة للتقصي وعيادة المرضى المحتملين او المصابين بفيروس " كورونا المستجد"، وهي هبة من جمعيّة ''العمل ضدّ الإقصاء والتّهميش'' بالتّعاون مع شركة النّهوض ببحيرة تونس.وقالت رئيسة جمعية''العمل ضدّ الإقصاء والتّهميش''، زهرة بن نصر، في تصريح ل"وات" ان هذه الوحدة الاستشفائية مسبقة الصنع، بعرض 9 أمتار وارتفاع 2.5 متر، تم تركيزها في المنطقة الخارجيّة للمستشفى، وهي جاهزة للاستعمال المباشر حيث تم تاثيثها بكافة الوسائل اللوجستية وخاضعة لمواصفات التهوئة والسّلامة والنّظافة، وتلبّي الحاجيات العاجلة للمستشفى من أجل تجنّب الاكتظاظ في مكاتب الاستقبال وتضمن عمليّة الفرز وعيادة المرضى داخلها.واكدت انها هبة ومبادرة جمعياتية ومؤسساتية لتاكيد تضامن المجتمع المدني والمؤسّسات الخاصّة مع هياكل الصحّة والإطارات الطبيّة وشبه الطبية ومختلف هياكل الدولة في مواجهة الجائحة الفيروسية.، و عبرت عن املها في أن تساهم هذه الوحدة مسبقة الصنع في الحد من العدوى في صفوف الإطارات الطبية وشبه الطبية وتحسين عمليّة استقبال المرضى ورعايتهم الصحيّة والتغلّب على المصاعب والعقبات الهيكلية والطارئة .وحضر افتتاح هذه الوحدة الاستشفائيّة الخارجيّة، الى جانب هيئة الجمعية ، كل من المدير الجهوي للصحة ببنزرت جمال الدين السعيداني ومدير المستشفى خالد حجي وثلة من المشرفين على المستشفى من الطّاقم الطبّي وشبه الطبي والمجتمع المدنيّ وممثّلى السّلطات الجهويّة والمحليّة.يذكر ان جمعيّة''العمل ضدّ الإقصاء والتّهميش'' عملت منذ اندلاع الازمة الصحية العالمية على تنظيم العديد من أنشطة التدريب وتعزيز القدرات الموجّهة للإطارات الطبيّة وشبه الطبيّة في عدة جهات وقدّمت دعما وهبات في شكل معدّات وأجهزة طبيّة وموادّ حماية شخصيّة لثلاثة مستشفيات هي المستشفى الجهوي ببن عروس، و المستشفى الجهوي بحي التّضامن، ومركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس، إلى جانب 37 مستوصفا بتونس الكبرى، وذلك في إطار برنامج "كلّنا متّحدون ضدّ كوفيد-19" لتحالف "صحّتي".كماأطلقت الجمعيّة برامج تضامنيّة على مدار السّنة لدعم الفئات الضّعيفة والمهمّشة من العائلات المعوزة والمهاجرين والطلاّب، من خلال توزيع مساعدات وموادّ غذائية ومعدّات حماية ووقاية من فيروس الكوفيد-19، وفق رئيسة الجمعية زهرة بن نصر .