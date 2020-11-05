اتفاق جماعي على مواصلة هيئة عبد السلام السعيداني تسيير مقاليد النادي البنزرتي

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اكد رئيس لجنة الدعم بالنادي البنزرتي سعيد لسود انه تم الاتفاق جماعيا بين مختلف المكونات الداعمة والمسؤولة المحيطة بالنادي على الاستجابة لرغبة رئيس النادي عبد السلام السعيداني في مواصلة تسيير مقاليد الجمعية.واضاف في تصريح اعلامي عقب جلسة عمل كان دعا اليها والي الجهة محمد قويدر وواكبها كل من رئيس البلدية ومعتمدة بنزرت الشمالية والرئيس السابق مهدي بن غربية وامين مال النادي هشام العلوش ان كل الجلسات السابقة سواء تحت اشراف والي الجهة او بحضور كل الأحباء الفاعلين والاسرة الموسعة للجمعية كان الهدف منها تعبيد طريق النجاح امام النادي مع اقتراب تحديات البطولة وتجاوز " غصرات" الموسم الفارط . وبعد ان عبر رئيس النادي المنتخب عبد السلام السعيداني واكد ذلك اليوم امين مال الجمعية عن الرغبة والاستعداد لمواصلة العمل على راس إدارة الجمعية فاننا ملتزمون بدعم هذا التوجه مع تحميل الهيئة المديرة لمسؤولياتها طبعا في حسن اعداد العدة في قادم التحديات الرياضية.. داعيا للابتعاد عما اسماه " النزاعات الفارغة" والعمل على توحيد الصف البنزرتي ومعاضدة النادي حتى يتمكن من الخروج من عنق الزجاجة .ومن جانبه اشار الرئيس السابق للجمعية مهدي بن غربية الى ان الهيئة التسييرية برئاسة بسام الزواوي لئن تم تشكيلها وتوفير الاعتمادات المالية لها للانطلاق في عملها ولكن بعد ان تراجعت الهيئة المستقيلة في استقالتها ورغبتها في المواصلة وبعيدا عن الاعتبارات القانونية وحرصا منا على عدم الدخول في التنازع القانوني وغيره تم اليوم العدول عن الهيئة التسييرية وبالتالي الاستجابة لمطلب الهيئة في مواصلة الاشراف على مقاليد الجمعية مع تحميلها المسؤولية الكاملة امام الجماهير وكل الأطراف رغم اننا نعتقد جازمين ان الهيئة بظروفها الحالية وتواجد رئيس النادي في الخارج غير قادرة صراحة ومن الصعوبة بمكان معالجة الأمور.. مشددا على انه رفقة بقية الداعمين سيواصلون الوقوف الى جانب الجمعية بعيدا كل البعد عن الأشخاص .. ومعربا عن رفضه المساس بهيبة " ما اسماها الدار الكبيرة " أي النادي البنزرتي ورؤسائه السابقين وعدم الرد عن كل كلام خارج عن اللياقة وفق تعبيره .واكد بن غربية في ذات التصريح على ضرورة اعداد التقرير المالي الذي بات احد ابرز العوائق في مسيرة النادي وفق تعبيره ، في اقرب الأوقات والدعوة لجلسة عامة انتخابية خارقة للعادة وفق ما تنص عليه فصول القانون الأساسي ولاسيما الفصل 44.ولاحظ المسير بسام الزواوي انه قبل رئاسة الهيئة التسييرية رغم كل الظروف المحيطة بالجمعية ولكن بعد ان عبر رئيس النادي المستقيل عبد السلام السعيداني والهيئة المديرة على رغبتهم في المواصلة فانه من منطلق الالتزام بتوفير كل ظروف النجاح وحب الخير للنادي والجماهير قرر من جانبه أيضا الانسحاب وتمكين الهيئة من مواصلة عملها ومتعهدا مثل بقية الحضور والاحباء على مواصلة دعم النادي .وأشار امين مال النادي البنزرتي الى الوضعية المالية الخانقة التي يعيشها النادي بالتزامن مع الوضعية الإدارية مؤكدا ان الهيئة المديرة الحالية برئاسة عبد لسلام السعيداني ستواصل العمل رغم كل الظروف مع تطعيم الهيئة بوجوه جديدة قادرة من جانبها على تقديم الإضافة.