الكاف-كوفيد 19: تسجيل حالتي وفاة جديدتين و47 إصابة إضافية

وات - سجّلت الادارة الجهوية للصحة بالكاف، اليوم الخميس، حالتي وفاة جديدتين جراء الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد ليرتفع بذلك اجمالي عدد الوفايات بالجهة إلى 42 حالة وفاة، فضلا عن تسجيل 47 حالة إصابة إضافية بالفيروس ليبلغ العدد الجملي للإصابات بالجهة 1566حالة.
وتأتي هذه الحصيلة إثر صدور نتائج تحاليل تقصي الفيروس التي أجرتها الإدارة الجهوية للصحة بالكاف على 92 عينة تم رفعها أول أمس الاثنين.
هذا وسجلت الجهة شفاء 1205 أشخاص من جملة 1566 شخصا أصابهم الوباء، فيما لايزال 361 شخصا يخضعون لإجراء الحجر الصحي، منهم 237 شخصا في مدينة الكاف، و50 في الدهماني، و 26 في تاجروين، و 22 في السرس، وفق آخر تحيين للادارة الجهوية للصحة.
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وتأتي هذه الحصيلة إثر صدور نتائج تحاليل تقصي الفيروس التي أجرتها الإدارة الجهوية للصحة بالكاف على 92 عينة تم رفعها أول أمس الاثنين.
هذا وسجلت الجهة شفاء 1205 أشخاص من جملة 1566 شخصا أصابهم الوباء، فيما لايزال 361 شخصا يخضعون لإجراء الحجر الصحي، منهم 237 شخصا في مدينة الكاف، و50 في الدهماني، و 26 في تاجروين، و 22 في السرس، وفق آخر تحيين للادارة الجهوية للصحة.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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