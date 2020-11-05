الكاف-كوفيد 19: تسجيل حالتي وفاة جديدتين و47 إصابة إضافية

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سجّلت الادارة الجهوية للصحة بالكاف، اليوم الخميس، حالتي وفاة جديدتين جراء الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد ليرتفع بذلك اجمالي عدد الوفايات بالجهة إلى 42 حالة وفاة، فضلا عن تسجيل 47 حالة إصابة إضافية بالفيروس ليبلغ العدد الجملي للإصابات بالجهة 1566حالة.وتأتي هذه الحصيلة إثر صدور نتائج تحاليل تقصي الفيروس التي أجرتها الإدارة الجهوية للصحة بالكاف على 92 عينة تم رفعها أول أمس الاثنين.هذا وسجلت الجهة شفاء 1205 أشخاص من جملة 1566 شخصا أصابهم الوباء، فيما لايزال 361 شخصا يخضعون لإجراء الحجر الصحي، منهم 237 شخصا في مدينة الكاف، و50 في الدهماني، و 26 في تاجروين، و 22 في السرس، وفق آخر تحيين للادارة الجهوية للصحة.