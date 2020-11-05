قفصة: تسجيل حالتي وفاة جرّاء الاصابة بفيروس "كورونا" ورصد 52 حالة عدوى جديدة

وات -

تسبّب فيروس "كورونا" خلال ال24 ساعة الاخيرة في وفاة شخصين إثنين من معتمديتي الرديف وقفصة الجنوبية، ما يرفع حصيلة الوفيّات بولاية قفصة بسبب هذا الفيروس إلى 25 حالة وفاة من معتمديات قفصة الجنوبية والرديف والقصر وام العرائس وزانوش والقطار وقفصة الشمالية وسيدي عيش والمتلوي والمظيلة.وأوضح المدير الجهوي للصحة بقفصة سالم ناصري في تصريح ل(وات) أن رجلا من الرديف فارق الحياة في وقت مبكّر من صباح اليوم الخميس بقسم "كوفيد 19" بالمستشفى الجهوي الحسين بوزيان، بالاضافة إلى وفاة امرأة من قفصة الجنوبية أمس الاربعاء بمنزلها وأثبتت نتيجة تحليل الكورونا الكشف عن إصابتها بالفيروس كما أعلنت الادارة الجهوية للصحّة عن رصد 52 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في أعلى حصيلة يومية تسجلها الجهة منذ بدء إنتشار هذا الوباء في شهر مارس الماضي، منها 39 إصابة بمعتمدية قفصة الجنوبية التي تشهد منذ أسابيع وتيرة مرتفعة في إنتشار الفيروس .وبحسب آخر تحيين للوضع الوبائي لفيروس "كورونا" بالجهة، فقد بلغ مجموع المصابين بالفيروس، الى 863 مصابا، تعافى 373 منهم، في حين لازال 430 يحملون الفيروس، ويقيمون إما بمنازلهم أو بمركزي الحجر الوجوبي بكل من المنستير والمهدية.ويقيم 13 مصابا من بين المصابين الحاملين للفيروس بقسم "كوفيد-19" بالمستشفى الجهوي الحسين بوزيان بقفصة.