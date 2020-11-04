مسؤول بوزارة التربية : محتوى القنوات الفضائية التربوية سيكون متنوعا وثريا وسيقطع مع النمط التقليدي للتعليم

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أكد مدير عام التخطيط والدراسات بوزارة التربية بوزيد النصيري، اليوم الأربعاء، أن محتوى القنوات الفضائية التربوية، التي أعلنت وزارة التربية عن بعثها قريبا، سيكون متنوعا وثريا وسيقطع مع النمط التقليدي للتعليم.وبين النصيري، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء (وات)، أن محتوى هذه القنوات سيكون تعليميا تثقيفيا تربويا بالأساس، فعلاوة عن تقديم دروس تتماشى مع البرامج التعليمية الرسمية، سيتم عرض أفلام كارتونية ووثائقية وألعاب تثقيفية وغيرها في علاقة وطيدة بهذه البرامج تهدف إلى مزيد ترسيخ المعلومات المكتسبة لدى المتعلم.واعتبر النصيري هذه القنوات التعليمية " رافدا تعليميا مهما جدا"،وآلية مهمة لتأمين التواصل التعليمي والتربوي مع التلاميذ خلال فترات الأزمات التي يتم فيها اللجوء إلى الدروس الحضورية خاصة أنها تعتمد على أساليب مبتكرة في تقديم المعلومات من شأنها أن تحبب التلاميذ في المواد التي يدرسونها بعيدا عن التلقين ، مما يعزز من طاقة استيعابهم بشكل ملحوظ.وبخصوص موعد انطلاق هذه القنوات في البث، أكد النصيري أن ذلك مرتبط باستكمال بعض الإجراءات الإدارية والمالية ، مفيدا أن لجنة مختصة بوزارة التربية تنكب على إتمام هذه الإجراءات في أقرب وقت وعلى التسريع في آجال انطلاق بث هذه القنوات.يذكر أن وزارة التربية شرعت، في الإعداد لبعث باقة من القنوات الفضائية التربوية للتعلم عن بعد، غير مرتبطة بالأنترنات وذلك من أجل إيجاد فضاء تعليمي رقمي لكل التلاميذ.وأعلنت الوزارة في بلاغ لها يوم 20 أكتوبر الماضي، أن هذه القنوات التعليمية المتعددة ستوفر محتويات رقمية بيداغوجية وفق البرامج الرسمية، تغطي جميع المراحل الدراسية، تقدر كلفتها بما يناهز 40 مليون دينار.