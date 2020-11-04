أريانة: تسجيل 04 وفايات و310 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد منذ بداية شهر نوفمبر الجاري

وات -

سجّلت ولاية أريانة، منذ بداية شهر نوفمبر الجاري والى غاية اليوم الاربعاء، 04 وفايات بفيروس "كورونا" المستجد و310 اصابة جديدة مؤكدة بالفيروس، ليرتفع عدد الاصابات بالجهة منذ بداية الجائحة الى 2443 إصابة، منها 2372 إصابة محلية و71 اصابة مستوردة، في حين ارتفع عدد الوفايات الى نحو 74 حالة وفاة.وحسب تقرير محين صادر عن الادارة الجهوية للصحة بأريانة بخصوص الوضع الوبائي بالجهة والذي تحصلت (وات) على نسخة منه، فقد توزعت الاصابات بين الاناث بـ1301 اصابة، والذكور بـ1142 إصابة، فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 1840 حالة شفاء تام.يذكر أن الاصابات المسجلة بعد إعادة فتح الحدود في 27 جوان الفارط، قد بلغت 2344 اصابة، منها 2307 اصابة محلية و37 اصابة مستوردة، توزعت بين الاناث بـ1246 اصابة، والذكور بـ1098 اصابة، في حين بلغ عدد الوفايات 69 حالة وفاة، مقابل 1746 حالة شفاء، وفق ما جاء في ذات التقرير.