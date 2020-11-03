المنستير: دخول وحدة "الكوفيد19 " بالمستشفي المحلي بطبلبة حيز الاستغلال

وات -

دخلت، اليوم الثلاثاء، وحدة "كوفيد-19" بالمستشفى المحلي بطبلبة من ولاية المنستير، حيّز الاستغلال، حيث استقبلت، حالتين يشتبه في إصابتهما بفيروس "كورونا"، وفق ما ذكرته المسؤولة عن الوحدة، الدكتورة نوال بلقاسم.وبيّنت الدكتورة بلقاسم لـ(وات)، أن دخول الوحدة حيز الاستغلال، سيمكن من التكفل بطريقة أفضل بالمصابين الذين يحتاجون إلى جرعة أكسيجين أو عناية مستمرة، مضيفة ان هذه الوحدة تضم 4 أسرّة مخصصة للحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس حتى صدور نتائج التحليل، و6 أسرة أكسيجين مخصصة للحالات المؤكدة.ورُكز منذ انطلاق جائحة "كورونا" في مارس الماضي، مسار كوفيد بالمستشفى المحلي بطبلبة الذي ظل مفعلا باستمرار، وشمل وحدة للفرز مع تهيئة جزء من قسم الاستعجالي وعزله عن بقية الفضاءات لاستقبال الحالات المشتبه أو الحالات المؤكدة التي تستوجب الايواء بالمستشفى.وعبّرت ذات المصدر، عن أملها في أن توفر وزارة الصحة الطبيبين اللذان كانت وعدت بهما منذ أكتوبر 2019 لدعم المستشفى، تاريخ افتتاح قسم الاستعجالي.من جهته، أفاد مدير المستشفى المحلي بطبلبة، عبد اللطيف اللحامي، لـ(وات)، أنّ كلفة انجاز "وحدة الكوفيد" بالمستشفى المحلي بطبلبة بلغت 458 ألفا و335 دينار وفرها المجتمع المدني ورجال الأعمال والأهالي.وأَضاف، أنّ المستشفى استقبل خلال الموجة الثانية من الفيروس، 22 حالة إصابة، متوقعا أنّ تحقق وحدة الكوفيد نقلة نوعية في التكفل بالمرضي بمدينة طبلبة، وأن تساهم في مجابهة فيروس "كورونا" بها.وأشار، الى أن سلطة الاشراف وفرت الإطار شبه الطبي في إطار التعاقد وفي انتظار استكمال توفير الإطار الطبي، تدخلت جمعية أولياء بطبلبة وأمنت توفير 3 طبيبات من خريجي الدفعة الأولى بكلية الطب بالمنستير اختصاص الطب العائلي حسب قوله.وسجلت طبلبة، 4 حالات وفاة بفيروس "كورونا" منذ إعادة فتح الحدود في أواخر جوان الفارط، فيما بلغ مجموع الإصابات الجديدة بالمنطقة خلال يومي 1 و2 نوفمبر الجاري، 31 إصابة.