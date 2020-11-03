بن عروس-كورونا: تسجيل 49 إصابة جديدة

وات -

كشفت اللجنة الجهوية لمتابعة إنتشار فيروس "كورونا" المستجد والحدّ من تداعياته ببن عروس، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 49 إصابة جديدة بالفيروس في الجهة، وفق آخر تحيين لعدد الإصابات خلال الـ24 ساعة الماضية.وقال رئيس اللجنة، محمد بن خليفة، في تصريح لـ"وات"، إنه بتسجيل هذا العدد الجديد يصبح إجمالي عدد الإصابات منذ بداية الجائحة في حدود 3245 إصابة مؤكدة، يرتفع عدد حالات الشفاء إلى 2725 حالة بعد أن انضاف لهم 43 مصابا اثبتت التحاليل خلوهم من الفيروس التاجي.كما سجلت اللجنة اليوم حالة وفاة جديدة، أما بخصوص عدد المقيمين بالمستشفى الجهوي الياسمينات والبالغ عددهم 39 مقيما، فيتوزعون على 19 بقسم الطب الباطني، و 8 حالات بقسم الإنعاش، و12 حالة بقسم الاستعجالي.وغادر مركز الحجر الصحي الإجباري ببرج السدرية 27 من بين المقيمين بالمركز الذي مازال يقيم به إلى حدود اليوم 99 مقيما.