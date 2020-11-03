المهدية: تسجيل 06 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد وشفاء 13 مصابا

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أظهرت نتائج التحاليل المخبرية ل44 عينة، صدرت اليوم الثلاثاء، تسجيل 06 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" وتعافي 13 مصابا، وفق ما أوردته الإدارة الجهوية للصحة بالمهدية.وتوزعت الإصابات الجديدة، بحسب الدوائر الصحية بالجهة، إلى 4 اصابات بالمهدية (منها عون صحة) واصابة بسيدي علوان (عون صحة) وإصابة ببومرداس.وبلغ العدد الجملي للإصابات بالجهة، منذ بداية الجائحة 900 إصابة، منها 27 حالة وفاة و593 حالة شفاء إلى جانب 280 حالة نشطة (حاملة للفيروس).