سوسة: تسجيل 55 اصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات الجملية الى 5648 إصابة

وات -

سجّلت ولاية سوسة أمس الاثنين 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا وذلك بعد القيام ب125 تحليل ليرتفع عدد الإصابات الجملية الى 5648 إصابة وفق ما اكدته رئيسة مصلحة الاعلام والبرامج الوطنية بالادارة الجهوية للصحة بسوسة حفصية العذاري وأضافت العذاري في تصريح لـ(وات) اليوم الثلاثاء ان ولاية سوسة سجلت كذلك امس الاثنين ثلاث وفيات جديدة ليرتفع العدد الجملي للمتوفين بعد الإصابة بكورونا بالجهة الى 143 متوفيا.وأشارت العذاري الى ان آخر الاحصائيات المحيّنة تشير الى 2790 حالة خروج من الحجر الصحي وبقاء 2715 مواطن كوفيد 19 تحت المتابعة الطبية ولاحظت العذاري ان اعلى الإصابات الجديدة المسجلة امس الاثنين كانت بالنفيضة وسوسة جوهرة ب10 إصابات لكلا المعتمديتين بينما توزعت بقية الإصابات على أغلب مناطق ولاية سوسة .ويرقد 129 مريضا من سوسة و15 مريضا من ولايات أخرى بمؤسسات ولاية سوسة الاستشفائية العمومية والخاصة من بينهم 43 مريضا تم ايواؤهم في اقسام الإنعاش يذكر ان اجمالي الإصابات بكوفيد 19 بولاية سوسة بلغ منذ بداية انتشار جائحة كورونا 5737 إصابة فيما بلغ اجمالي الوفيات منذ بداية الجائحة 151 وفاة وبلغ عدد حالات التعافي من الفيروس منذ نفس التاريخ 2868 حالة.