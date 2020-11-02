معدل نسبة الفائدة يستقر عند مستوى 30ر6 بالمائة خلال شهر أكتوبر 2020

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استقر معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية لشهر أكتوبر عند 30ر6 بالمائة مقارنة بـ 76ر6 بالمائة في سبتمبر و 79ر6 بالمائة في أوت و 82ر6 بالمائة في جويلية 2020.ووفق الإحصائيات التي نشرها البنك المركزي التونسي، الإثنين، فإن مؤشر السوق النقدية عند أدنى مستوى له منذ شهر مارس 2018 ، حين كان آنذاك عند مستوى 04ر6 بالمائة.وتجدر الإشارة إلى أن هذا الانخفاض في معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية، خلال شهر أكتوبر، يعود إلى تخفيض نسبة الفائدة المديرية من قبل البنك المركزي التونسي، في 30 سبتمبر 2020، بــ 50 نقطة أساسية ، لتصبح في مستوى 25ر6 بالمائة.وقد شهدت نسبة الفائدة في السوق النقدية، خلال السنوات الخمس الماضية، أعلى مستوياتها في سنة 2019، حيث بلغت ذروتها في مارس 2019 (90ر7 بالمائة).