أريانة: 08 وفايات و129 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال يومين

وات -

سجّلت، ولاية أريانة يومي 30 و31 اكتوبر الفارطين، 08 وفايات بفيروس "كورونا" المستجد، و129 إصابة جديدة، ليرتفع عدد المصابين بالفيروس بالجهة الى نحو 2133 اصابة مؤكدة منذ انتشار الجائحة، منها 2062 إصابة محلية، و71 اصابة مستوردة، ونحو 70 حالة وفاة، وفق تقرير محين صادر عن الادارة الجهوية للصحة بأريانة.وحسب ذات التقرير، الذي تلقت (وات) نسخة منه، اليوم الاثنين، فقد توزعت الاصابات بالفيروس بين الاناث بـ1145 اصابة، والذكور بـ988 اصابة، اما عدد المتعافين من الوباء فقد ارتفع الى قرابة 1735 حالة شفاء تام.وسجّلت الجهة، بعد إعادة فتح الحدود بتاريخ 27 جوان الفارط، 2034 اصابة مؤكدة بفيروس "كورونا"، منها 1997 اصابة محلية، و37 اصابة مستوردة، توزعت بين الاناث بنحو 1090 اصابة، والذكور بـ944 اصابة، فيما بلغ عدد الوفايات بالفيروس خلال هذه الفترة، 65 حالة وفاة، مقابل تعافي 1641 شخصا.