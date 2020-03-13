حزب قلب تونس يقرّر إرجاء جميع أنشطته المبرمجة خلال الأيام القادمة بسبب أزمة فيروس "كورونا"

Vendredi 13 Mars 2020



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وات

- قرّر حزب قلب تونس، "إرجاء جميع أنشطته المبرمجة خلال الأيام القادمة، على غرار انعقاد المجلس الوطني والأيام برلمانيّة وغيرها من الأنشطة إلى وقت لاحق وذلك تفاعلا مع أزمة فيروس "كورونا" المستجد ونظرا إلى دقة الوضع الناتج عن إمكانية مزيد استشراء هذا الوباء".ودعا الحزب في بيان له، مساء اليوم الجمعة، جميع نوابه إلى "اتخاذ الحيطة واتباع كلّ الإجراءات الضروريّة للوقاية ومدّ يد المساعدة إلى السلط الجهويّة والمحليّة في تحسيس المواطنين بدقّة الوضع".كما طالب الحكومة والسلط المعنيّة، بتعبئة كافّة وسائل الدولة واتخاذ كلّ الإجراءات الضروريّة والإستثنائيّة العاجلة التي تتطلّبها مواجهة الوضع على جميع المستويات وفي جميع القطاعات والجهات، "من أجل الحدّ من انتشار الوباء".واعتبر حزب قلب تونس أنّ "مجابهة هذا الوباء، تتطلّب هبّة جماعيّة حازمة وانضباطا مدنيّا مسؤولا"، معوّلا في هذا الصدد على "وعي الشعب التونسي، للوقوف سدّا منيعا وحماية وطنه في كنف الإنسجام والتضامن".