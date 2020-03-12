تأجيل تنظيم الدورة الثالثة لمهرجان الفيلم البيئي بتونس

Jeudi 12 Mars 2020



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وات

- أعلنت الهيئة المديرة لمهرجان الفيلم البيئي بتونس عن تأجبل تنظيم الدورة الثالثة لهذه التظاهرة السينمائية إلى موعد لاحق.وأصدر المنظمون بيانا صحفيا اليوم الخميس، جاء فيه "بعد التشاور مع شركائنا بالمركز الوطني للسينما والصورة والمكتبة السينمائية التونسية، تم تأجيل الدورة الثالثة لمهرجان الفيلم البيئي بتونس إلى موعد لاحق، وسيتم الإعلان عن الموعد الجديد بمجرّد أن يتوضّح الوضع الصحي بالبلاد".وأضاف البلاغ أن قرار التأجيل نابع من الإجراءات التي اتخذتها وزارة الشؤون الثقافية والاحتياطات المتّبعة للتوقي من فيروس كورونا المستجد.وكان من المقرّر أن تُقام الدورة الثالثة لهذا المهرجان من 14 إلى 20 مارس الحالي، وذلك بمشاركة 10 أفلام من جنسيات فرنسية وبريطانية وأمريكية وكندية.