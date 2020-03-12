الجامعة العامة للصحة: مهنيو الصحة العمومية لن يدخروا أي جهد في التصدي لفيروس كورونا

Jeudi 12 Mars 2020
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وات - أكدت الجامعة العامة للصحة، اليوم الخميس، أن مهنيي الصحة العمومية لن يدخروا أي جهد في أداء واجبهم المعهود بعد تسجيل سبع اصابات بفيروس كورونا المستجد في تونس.
وتعهدت الجامعة في بلاغ موجه للرأي العام، بأن يكون مهنيي الصحة العمومية في الصفوف الأولى في التصدي للفيروس، مؤكدة، أن أعوان واطارات الصحة العمومية قادرون على الانتصار عليه بفضل كفاءاتهم العالية وباحترامهم لواجبهم .
وأوصت باحترام اجراءات الوقاية وبتوفير الامكانيات اللازمة للتصدي للفيروس،داعية المواطنين الى عدم الشعور بالهلع و الى الوقوف صفا واحدا في الدفاع على الصحة العمومية وتطويرها بتعزيز امكانياتها المادية والبشرية.
كما دعت الى تتبع كل مروجي الاشاعات والادعاءات المغرضة حول فيروس، مشيرة، إلى أن مهنيي الصحة العمومية لن يكترثوا لما أسمتها ب"محاولات الارباك".
ويأتي البلاغ يوما فقط بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا على المستوى الوطني أمس الأربعاء إلى 7 حالات مؤكدة بعد رصد حالة جديدة لشخص قادم من مصر .
وكان وزير الصحة عبد اللطيف المكي أكد أن تونس ما تزال في مرحلة لا تبعث على القلق الكبير من الفيروس ولكن تتطلب الحذر الشديد خشية انتشاره بما يمكن من التصدي له بالإمكانيات المتاحة.
وات - أكدت الجامعة العامة للصحة، اليوم الخميس، أن مهنيي الصحة العمومية لن يدخروا أي جهد في أداء واجبهم المعهود بعد تسجيل سبع اصابات بفيروس كورونا المستجد في تونس.
وتعهدت الجامعة في بلاغ موجه للرأي العام، بأن يكون مهنيي الصحة العمومية في الصفوف الأولى في التصدي للفيروس، مؤكدة، أن أعوان واطارات الصحة العمومية قادرون على الانتصار عليه بفضل كفاءاتهم العالية وباحترامهم لواجبهم .
وأوصت باحترام اجراءات الوقاية وبتوفير الامكانيات اللازمة للتصدي للفيروس،داعية المواطنين الى عدم الشعور بالهلع و الى الوقوف صفا واحدا في الدفاع على الصحة العمومية وتطويرها بتعزيز امكانياتها المادية والبشرية.
كما دعت الى تتبع كل مروجي الاشاعات والادعاءات المغرضة حول فيروس، مشيرة، إلى أن مهنيي الصحة العمومية لن يكترثوا لما أسمتها ب"محاولات الارباك".
ويأتي البلاغ يوما فقط بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا على المستوى الوطني أمس الأربعاء إلى 7 حالات مؤكدة بعد رصد حالة جديدة لشخص قادم من مصر .
وكان وزير الصحة عبد اللطيف المكي أكد أن تونس ما تزال في مرحلة لا تبعث على القلق الكبير من الفيروس ولكن تتطلب الحذر الشديد خشية انتشاره بما يمكن من التصدي له بالإمكانيات المتاحة.
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Par:AlHawa (Germany )
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