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الهايكا تذكر بضرورة الالتزام بالبث المجاني للومضات التحسيسية والبلاغات الرسمية المتعلقة بفيروس كورونا

Mercredi 11 Mars 2020

Mercredi 11 Mars 2020
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وات - ذكرت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا) وسائل الإعلام بواجب الالتزام ببث الومضات التحسيسية والبلاغات الرسمية المتعلقة بفيروس كورونا والصادرة عن وزارة الصحة دون مقابل مشيرة الى أن الوقت المخصص لبث الومضات المذكورة لا يتم احتسابه في مدة الإشهار التجاري طبقا لقرارات الهيئة ذات الصلة.

ونبهت الهايكا في بلاغ اليوم الاربعاء إلى ضرورة اليقظة عند بث أو نشر الأخبار غير المستقاة من المصادر الرسمية تفاديا لنقل معطيات غير موثوقة حول فيروس كورونا ، كما تهيب بوسائل الإعلام التحلي بالدقة عند تناول المعلومة المتعلقة بالفيروس.


وسجلت ارتياحها للتفاعل الإيجابي من قبل وسائل الإعلام السمعية والبصرية العمومية والخاصة والجمعياتية مع الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالتوقي من الإصابة من فيروس كورونا

  
  
  

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