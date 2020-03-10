   Abdelhalim Hafed - بأمر الحب  

سليانة : القبض على شخص في معتمدية الروحية مجّد العملية الإرهابية التي جدت يوم الجمعة المنقضي بالبحيرة 2 على مواقع التواصل الاجتماعي

Mardi 10 Mars 2020

Mardi 10 Mars 2020
قراءة: 0 د, 29 ث

وات - تمكّنت مصحلة التوقّي من الإرهاب التابعة لإقليم الحرس الوطني في سليانة مساء اليوم الثلاثاء وبعد استشارة النيابة العمومية من القبض على ثلاثيني في معتمدية الروحية مجّد العملية الإرهابية التي جدت يوم الجمعة المنقضي بالبحيرة 2 على مواقع التواصل الاجتماعي وفق ما صرّح به مصدر مسؤول من الحرس الوطني لمراسلة(وات).

وبيّن ذات المصدر ان المظنون فيه تعمّد تنزيل تدوينة على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي نعت فيها الوحدات الأمنية بابشع النعوت، مشيرا إلى انه تم احالته الى فرقة الابحاث و التفتيش للحرس الوطني بمنطقة الحرس الوطني بسليانة لمباشرة قضية عدلية في شأنه واستكمال بقية الابحاث.


  
  
  

cadre-187fefc1fa7dbe83ce26ae3029684d2d-2020-03-10 21:37:26






0 de 0 commentaires pour l'article 199531



En continu

الأربعاء 11 مارس 2020 | 16 رجب 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:51 18:25 15:49 12:36 06:36 05:10
12°
 18° % 81 :الرطــوبة
تونــس 10°
3.1 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
18°-1021°-924°-1119°-1117°-9
  • Avoirs en devises
    19086,2

  • (10 mars)
  • Jours d'importation
    109
  •              1 € = 3,18105 DT        1$ =2,82816 DT
  • Solde Compte du Trésor   (10 mars)   1165,5 MDT
  Abdelhalim Hafed - بأمر الحب
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2020 |1583901870|--|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires