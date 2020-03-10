سليانة : القبض على شخص في معتمدية الروحية مجّد العملية الإرهابية التي جدت يوم الجمعة المنقضي بالبحيرة 2 على مواقع التواصل الاجتماعي

Mardi 10 Mars 2020
قراءة: 0 د, 29 ث
وات - تمكّنت مصحلة التوقّي من الإرهاب التابعة لإقليم الحرس الوطني في سليانة مساء اليوم الثلاثاء وبعد استشارة النيابة العمومية من القبض على ثلاثيني في معتمدية الروحية مجّد العملية الإرهابية التي جدت يوم الجمعة المنقضي بالبحيرة 2 على مواقع التواصل الاجتماعي وفق ما صرّح به مصدر مسؤول من الحرس الوطني لمراسلة(وات).
وبيّن ذات المصدر ان المظنون فيه تعمّد تنزيل تدوينة على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي نعت فيها الوحدات الأمنية بابشع النعوت، مشيرا إلى انه تم احالته الى فرقة الابحاث و التفتيش للحرس الوطني بمنطقة الحرس الوطني بسليانة لمباشرة قضية عدلية في شأنه واستكمال بقية الابحاث.
وات - تمكّنت مصحلة التوقّي من الإرهاب التابعة لإقليم الحرس الوطني في سليانة مساء اليوم الثلاثاء وبعد استشارة النيابة العمومية من القبض على ثلاثيني في معتمدية الروحية مجّد العملية الإرهابية التي جدت يوم الجمعة المنقضي بالبحيرة 2 على مواقع التواصل الاجتماعي وفق ما صرّح به مصدر مسؤول من الحرس الوطني لمراسلة(وات).
وبيّن ذات المصدر ان المظنون فيه تعمّد تنزيل تدوينة على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي نعت فيها الوحدات الأمنية بابشع النعوت، مشيرا إلى انه تم احالته الى فرقة الابحاث و التفتيش للحرس الوطني بمنطقة الحرس الوطني بسليانة لمباشرة قضية عدلية في شأنه واستكمال بقية الابحاث.
En continu
- Hier 21:52 كورونا.. شوارع روما تشكو هجران ساكنيها
- Hier 21:47 فرنسا.. ارتفاع وفيات كورونا إلى 33
- Hier 21:43 قلب تونس.. في قلب العاصفة..
- Hier 17:35 "كورونا" يتسبب في انتشار الرعب بين الإسبان
- Hier 14:55 المغرب يعلن أول حالة وفاة بكورونا
- Hier 14:43 سياحة و ثقافة.. زمن الكورونا !!!.
- Hier 13:32 لبنان يسجل أول وفاة بكورونا
- Hier 12:18 رئيس مجلس نوّاب الشعب يستقبل وزير الخارجية
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:51
|18:25
|15:49
|12:36
|06:36
|05:10
|
12°
|18°
|% 81
|:الرطــوبة
|تونــس
|10°
|
3.1 كم/س
|:الــرياح
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|18°-10
|21°-9
|24°-11
|19°-11
|17°-9
Follow @babnet_Tunisie
(110 309) تشكيلة حكومة الفخفاخ
( 89 459) حتى لا يكون إسمه خادشا للحياء في ب
( 78 112) على المباشر، عبير موسي تتشنّج بعد
( 74 060) في موكب تسلّم محمد الحامدي لمهامه:
( 67 118) السليطي: الإرهابيان استعملا كمية
( 54 357) آخر السياسة... الكيّ: النهضة تقرّر
( 52 158) فيديو اليوم: عبير موسي تلاحق الغنو
( 51 996) لمحة عن حياة لبنى الجريبي، المرش
( 51 038) ضحى حداد: أقترح زوجتين لكل تونسي.
( 50 981) برهان بسيس: إما أن تكونو في مستوى
( 49 597) الصين: ارتفاع عدد وفيات "كورونا" إ
( 49 082) إمام جامع الرحمان بالمرسى يعترف با
( 44 172) تسريبات حكومة الفخفاخ ... مستقلة ف
( 43 915) حركة النهضة تقرر الإنسحاب من تشكيل
( 42 612) الطيب البكوش: اذا ما حاول قيس سعيّ
( 41 861) لقد عرّاها تماما...
( 41 564) وزارة الصحة تعلن عن تسجيل اول حال
( 41 515) أهالي قصر هلال يهنّئون لمياء جعيدا
( 36 362) في البرلمان: ''ديقاج'' لعبير موسي
( 35 422) أهالي زغوان يهنّئون أحمد الصغير ب
Abdelhalim Hafed - بأمر الحب
Par:Titeuf (Switzerland )
Sur:كورونا.. شوارع روما تشكو هجران ساكنيها