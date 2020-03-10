سليانة : القبض على شخص في معتمدية الروحية مجّد العملية الإرهابية التي جدت يوم الجمعة المنقضي بالبحيرة 2 على مواقع التواصل الاجتماعي

Mardi 10 Mars 2020



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وات

- تمكّنت مصحلة التوقّي من الإرهاب التابعة لإقليم الحرس الوطني في سليانة مساء اليوم الثلاثاء وبعد استشارة النيابة العمومية من القبض على ثلاثيني في معتمدية الروحية مجّد العملية الإرهابية التي جدت يوم الجمعة المنقضي بالبحيرة 2 على مواقع التواصل الاجتماعي وفق ما صرّح به مصدر مسؤول من الحرس الوطني لمراسلة(وات).وبيّن ذات المصدر ان المظنون فيه تعمّد تنزيل تدوينة على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي نعت فيها الوحدات الأمنية بابشع النعوت، مشيرا إلى انه تم احالته الى فرقة الابحاث و التفتيش للحرس الوطني بمنطقة الحرس الوطني بسليانة لمباشرة قضية عدلية في شأنه واستكمال بقية الابحاث.