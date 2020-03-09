غدا يتم الكشف عن نتائج تحاليل شملت 20 شخصا يشتبه في اصابتهم بفيروس كورونا الجديد

Lundi 09 Mars 2020



قراءة: 1 د, 57 ث





وات

- أعلن المدير العام للرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة، شكري بن حمودة، مساء الاثنين بالقصبة، بأنه سيتم الكشف، غدا الثلاثاء، عن نتائج تحاليل شملت 20 شخصا يشتبه في اصابتهم بفيروس كرورنا المستجد كانوا على اتصال مباشر بالأشخاص الذين اثبتت التحاليل اصابتهم بالفيروس والبالغ عددهم الى حد الان 5 حالات.وبين خلال ندوة صحفية انعقدت بقصر الحكومة بالقصبة، أنه تم تخصيص ثلاثة فضاءات استشفائية سيتم استعمالها للعزل الصحي موزعة على مختلف مناطق البلاد في الشمال والوسط والجنوب مشيرا الى ان الوزارة تسجل يوميا حالات مشتبه بها وهي بصدد متابعتها من خلال التحاليل في المخبر المرجعي بمستشفى شارنيكول .وفي ما يتعلق بالحالات الثلاث الجديدة التي اعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن اصابتها بفيروس كورونا المستجد، اوضح بن حمودة ان الامر يتعلق بحالتين مستوردتين وحالة عدوى محلية وهي زوجة أحد المصابين. وبين أنه من بين هذه الحالات يوجد سيدة من جنسية إيطالية، وقد اتصلت بالرقم 190 منذ قدومها الى تونس قبل يومين مشيرا الى انها تقيم حاليا في الحجر الصحي الذاتي.وبخصوص الحالة الثانية التي ثبت اصابتها بالفيروس والتي تم الاعلان عنها امس الاحد، بين بن حمودة ان مصالح الوزارة لم تتمكن من اكتشافها في الابان لان هذا الشخص، الذي يبلغ من العمر 65 سنة، قد عاد الى تونس يوم 21 فيفري من روما ولم تكن الوضعية حينها في ايطاليا وبائية.وشدد في تصريح ل(وات) على ضرورة الاكتفاء بالمعلومات التي توفرها وزارة الصحة والمصالح التابعة لها، وعدم الانجرار وراء الأخبار الزائفة والتي لها انعكاسات سلبية.واوضح بأن هناك فرق بين الانفلونزا العادية و بين فيروس كورونا خاصة في ما يتعلق بالاعراض مشيرا الى أن الحل الانجع للوقاية من الفيروس هو اتباع نصائح الحملات التوعوية التي تعدها الجهات المختصة للحد من خطورة الإصابة.ويذكر بأن مجلس الامن القومي ينعقد حاليا برئاسة رئيس الجمهورية قيس سعيد، ومن المنتظر أن ينبثق عنه العديد من الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في أواخر 2019 في مدينة يوهان الصينية.وكانت وزارة الصحة قد اعلنت ظهر اليوم الاثنين عن تسجيل ثلاث حالات جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد، تتعلق الاولى بزوجة احد المصابين وهي اصيلة ولاية المهدية وتهم الحالة الثانية شيخ يبلغ من العمر 83 سنة عاد من ستزبورغ منذ 10 ايام وهو مقيم في ولاية بنزرت حسب تصريحات لمسؤولين جهويين.اما الحالة الثالثة فهي تهم سيدة ايطالية قدمت الى تونس منذ يومين حسب ما افادت شكري بن حمودة.