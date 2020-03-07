انس جابر تشارك في بطولة اينديانا ويلز الامريكية المفتوحة للتنس

Samedi 07 Mars 2020



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وات

- اعلن الموقع الرسمي لبطولة اينديانا ويلز الامريكية المفتوحة للتنس المقررة من 11 الى 22 مارس الجاري على ملاعب ذات ارضية صلبة عن قائمة اللاعبات المشاركات في نسخة 2020 والتي ضمت التونسية انس جابر.وينتظر ان تخوض انس جابر (25 عاما) البطولة المصنفة من بين دورات "الماستيرز" منذ الجدول الرئيسي بعد القفزة الكبيرة التي حققتها في تصنيف لاعبات التنس المحترفات الصادر يوم الاثنين الماضي بارتقائها الى المركز 39 عالميا في ظل تالقها اللافت في الفترة الاخيرة وبالتحديد منذ مطلع العام الحالي ببلوغها الدور ربع النهائي لبطولة استراليا المفتوحة (اولى البطولات الاربع الكبرى، غراند سلام) والدور ثمن النهائي لبطولة دبي المفتوحة والدور ربع النهائي لبطولة الدوحة المفتوحة.