   Chiyoukh Trab - حاسب  

انس جابر تشارك في بطولة اينديانا ويلز الامريكية المفتوحة للتنس

Samedi 07 Mars 2020

Samedi 07 Mars 2020
قراءة: 0 د, 33 ث

وات - اعلن الموقع الرسمي لبطولة اينديانا ويلز الامريكية المفتوحة للتنس المقررة من 11 الى 22 مارس الجاري على ملاعب ذات ارضية صلبة عن قائمة اللاعبات المشاركات في نسخة 2020 والتي ضمت التونسية انس جابر.

وينتظر ان تخوض انس جابر (25 عاما) البطولة المصنفة من بين دورات "الماستيرز" منذ الجدول الرئيسي بعد القفزة الكبيرة التي حققتها في تصنيف لاعبات التنس المحترفات الصادر يوم الاثنين الماضي بارتقائها الى المركز 39 عالميا في ظل تالقها اللافت في الفترة الاخيرة وبالتحديد منذ مطلع العام الحالي ببلوغها الدور ربع النهائي لبطولة استراليا المفتوحة (اولى البطولات الاربع الكبرى، غراند سلام) والدور ثمن النهائي لبطولة دبي المفتوحة والدور ربع النهائي لبطولة الدوحة المفتوحة.


  
  
  

cadre-ae7f6e5967057d8967d6e19496b3de79-2020-03-07 11:51:27






0 de 0 commentaires pour l'article 199326



En continu

السبت 07 مارس 2020 | 12 رجب 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:48 18:22 15:47 12:37 06:41 05:15
13°
 14° % 71 :الرطــوبة
تونــس 11°
5.7 كم/س
 :الــرياح
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
14°-1115°-817°-815°-816°-8
  • Avoirs en devises
    19241,8

  • (6 mars)
  • Jours d'importation
    110
  •              1 € = 3,17302 DT        1$ =2,84887 DT
  • Solde Compte du Trésor   (6 mars)   1134,7 MDT
  Chiyoukh Trab - حاسب
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2020 |1583582732|199326 376|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires