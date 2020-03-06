بورصة تونس تقفل معاملات الجمعة على هبوط حاد متأثرة بعملية ''البحيرة 2 '' الارهابية

Vendredi 06 Mars 2020



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وات

- أقفلت بورصة تونس للأوراق المالية بتونس، حصة الجمعة ، على هبوط حاد، اذ سجل مؤشرها المرجعي "توننداكس" تراجعا بنسبة 23ر1 بالمائة ليدرك 7025 نقطة (7112 نقطة امس الخميس) وسط حجم تداول ب212ر3 مليون دينار.وأرجع مدير الإتصال ببورصة تونس للأوراق المالية، لطفي الخزامي، في تصريح لـ(وات) هذا الهبوط الى تأثر السوق بالعملية الإرهابية التي جدت اليوم أمام السفارة الأمريكية بالعاصمة.واستهدف شخصان دوريّة أمنيّة متمركزة بمنطقة البحيرة 2 على مستوى الشّارع المقابل لمقر السّفارة الأمريكية على الساعة 11:00 صباحا وذلك بتفجير نفسيهما مما اسفر عن إستشهاد أمني وإصابة 4 أخرين ومدني .وأغلقت السوق على تراجع اسهم 39 شركة مدرجة مقابل 19 ارتفاعا و بقاء 10 اسهم في وضع استقرار، وفق بيانات نشرت على موقع بورصة تونس.وكان مؤشر بورصة تونس للأوراق المالية " توننداكس" فقد 74ر0 بالمائة من قيمته يوم 30 أكتوبر 2013 إثر العملية الإرهابية التي جدت بسوسة.وحقق سهم الشركة التونسية لصناعة الورق ، اكبر حجم تداول ، اليوم الجمعة 6 مارس 2020 ، ب873ر0 مليون دينار مسجلا زيادة بنسبة 68ر0 بالمائة ليصل سعر التداول الى 20ر7 دينار.وتضمنت قائمة الارتفاعات سهمي كل من شركة الإيجار العربية لتونس و الشبكة التونسية للسيارة و الخدمات - آرتاس بنسب بلغت على التوالي 24ر4 بالمائة (72ر1 دينار) و60ر2 بالمائة (13ر5 دينار).وارتفع سهم لاندور بنسبة 09ر2 بالمائة (83ر6 دينار) وتطور سهم شركة تونس لمجنبات الأليمنيوم - تي بي ار بنسبة 09ر2 بالمائة (39ر4 دينار) وسهم ايتاك في المنطقة الخضراء بنسبة 04ر2 بالمائة وبسعر تداول بلغ 50ر0 دينار.وتراجع ، في المقابل، سهم مجموعة تواصل القابضة بنسبة 84ر3 بالمائة (25ر0 دينار) متبوعا بسهمي كل من بنك الامان و الاتحاد البنكي للصناعة والتجارة بنسب بلغت على التوالي 97ر2 بالمائة (10ر27 دينار) و96ر2 بالمائة (48ر26 دينار).وشملت المنطقة الحمراء ايضا سهم شركة الإستثمار والتنمية الصناعية والسياحية بتراجع بنسبة 94ر2 بالمائة (58ر8 دينار) وسلكوم بنسبة 92ر2 بالمائة (32ر4 دينار).