المهدية: 39 فردا يخضعون للعزل الصحي الذاتي 38 منهم عادوا مؤخرا من إيطاليا

Vendredi 06 Mars 2020
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وات - تضم قائمة المعزولين ذاتيا في إطار العزل الصحي الذاتي بولاية المهدية، إلى غاية اليوم الجمعة، 39 شخصا، 38 منهم عادوا على متن رحلة بحرية من ايطاليا بتاريخ 27 فيفري الفارط، وذلك وفق ما أكده مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة، الدكتور سمير لحول.
وبيّن لحول، في تصريح لـ"وات"، أن هذه الحالات تخضع لمراقبة مستمرة منذ 10 أيام، مضيفا أن الزيارات التي أجراها فريق صحي مختص لمختلف هؤلاء الأشخاص، أظهرت عدم ظهور أيّة أعراض لفيروس "كورونا" عليهم الى حد الآن، وفق تعبيره.
وفي السياق ذاته، كشف المتحدث، عن قدوم شابة في 36 من العمر رفقة والدتها، يوم أمس الخميس، إلى مستشفى الشابة على خلفية شكوكها في إصابتها بفيروس "كورونا"، علما وأنها من بين العائدين يوم 27 فيفري المنقضي من ايطاليا.
وأوضح، في هذا الصدد، أن فريق طبي مختص قام برفع عينات من السيديتين قبل نقلهما إلى منزلهما، أين ستخضعان الى إجراءات العزل الصحي، فضلا عن أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من انتقال الفيروس إلى أفراد العائلة، في حال كانت النتائج ايجابية.
يذكر، أن العينتان اللتان تم رفعهما، خلال الأسبوع المنقضي، من شاب ووالده عادا مؤخرا من إيطاليا، أثبتت سلامتهما من الإصابة بهذا الفيروس.
وات - تضم قائمة المعزولين ذاتيا في إطار العزل الصحي الذاتي بولاية المهدية، إلى غاية اليوم الجمعة، 39 شخصا، 38 منهم عادوا على متن رحلة بحرية من ايطاليا بتاريخ 27 فيفري الفارط، وذلك وفق ما أكده مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة، الدكتور سمير لحول.
وبيّن لحول، في تصريح لـ"وات"، أن هذه الحالات تخضع لمراقبة مستمرة منذ 10 أيام، مضيفا أن الزيارات التي أجراها فريق صحي مختص لمختلف هؤلاء الأشخاص، أظهرت عدم ظهور أيّة أعراض لفيروس "كورونا" عليهم الى حد الآن، وفق تعبيره.
وفي السياق ذاته، كشف المتحدث، عن قدوم شابة في 36 من العمر رفقة والدتها، يوم أمس الخميس، إلى مستشفى الشابة على خلفية شكوكها في إصابتها بفيروس "كورونا"، علما وأنها من بين العائدين يوم 27 فيفري المنقضي من ايطاليا.
وأوضح، في هذا الصدد، أن فريق طبي مختص قام برفع عينات من السيديتين قبل نقلهما إلى منزلهما، أين ستخضعان الى إجراءات العزل الصحي، فضلا عن أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من انتقال الفيروس إلى أفراد العائلة، في حال كانت النتائج ايجابية.
يذكر، أن العينتان اللتان تم رفعهما، خلال الأسبوع المنقضي، من شاب ووالده عادا مؤخرا من إيطاليا، أثبتت سلامتهما من الإصابة بهذا الفيروس.
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Par:karimyousef (France )
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