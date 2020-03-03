الانتاج الصناعي لتونس يتراجع خلال سنة 2019 بنسبة 3،1 بالمائة

Mardi 03 Mars 2020



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وات

- تراجع الانتاج الصناعي لتونس، خلال سنة 2019 ، بنسبة 3،1 بالمائة مقارنة مع سنة 2018 مدفوعا اساسا بتقلص اداء قطاع الطاقة والصناعات المكانيكية والكهربائية وتكرير النفط، وفق بيانات المعهد الوطني للاحصاء.واوضح المعهد، في بيان صحفي حول" مؤشر الانتاج الصناعي - ديسمبر 2019 "، ان المؤشر سجل تراجعا في قطاع الطاقة بنسبة 7،8 بالمائة وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 2 بالمائة وقطاع النسيج والملابس والجلد بنسبة 3،5 بالمائة وتكرير النفط بنسبة 62،8 بالمائة.وشهد مؤشر الانتاج الصناعي في تونس ارتفاعا في قطاع المواد الكميائية بنسبة 2،8 بالمائة وقطاع مواد البناء والخزف والبلور بنسبة 1،3 بالمائة وقطاع الكهرباء والماء بنسبة 4،4 بالمائة والمناجم بنسبة 18،8 بالمائة (انتاج 4،1 مليون طن من الفسفاط مقابل 2،8 مليون طن مع موفي 2018).الانتاج الصناعي يتراجع بنسبة 1،6 بالمائة خلال الربع الاخير من 2019 أفرز المؤشر الشهري للانتاج الصناعي ، خلال الربع الرابع من سنة 2019 ، تراجعا في حجم الانتاج الصناعي بنسبة 1،6 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018 .وارجع المعهد ، هذا التراجع الى التقلص المسجل في قطاع الطاقة بنسبة 8 بالمائة وقطاع الصناعات الميكانكية والكهربائية بنسبة 3،3 بالمائة وقطاع النسيج والملابس بنسبة 6،6 بالمائة وقطاع المواد الكميائية بنسبة 1،2 بالمائة وقطاع تكرير النفط بنسبة 52،6 بالمائة وقطاع منتجات نجارة الخشب بنسبة 5 بالمائة.وسجل المؤشر ، خلال الربع الأخير من سنة 2019 ، ارتفاعا في قطاع الصناعات الفلاحية والغذائية بنسبة 11،6 بالمائة نتيجة الارتفاع المسجل في صابة زيت الزيتون لموسم 2019-2020 وقطاع مواد البناء والخزف والبلور بنسبة 3،7 بالمائة وقطاع المناج بنسبة 44 بالمائة نتيجة ارتفاع انتاج الفسفاط الى مليون و330 الف طن مقابل 635 الف طن خلال نفس الفترة من 2018.الانتاج الصناعي يرتفع خلال ديسمبر 2019 بنسبة 1،2 بالمائة ارتفع الانتاج الصناعي لتونس ، خلال شهر ديمسبر 2019 ، بنسبة 1،2 بالمائة وذلك بفضل ارتفاع الانتاج في قطاع الصناعات الفلاحية والغذائية بنسبة 20،9 بالمائة نتيجة ارتفاع صابة زيت الزيتون وارتفاع الانتاج في قطاع المواد الكميائية بنسبة 13،2 بالمائة ومواد البناء والخزف بنسبة 9،4 بالمائة والمناجم بنسبة 4ر73 بالمائة.وتراجع الانتاج الصناعي ، خلال شهر ديسمبر 2019 ، في عدة قطاعات من بينها المواد الميكانكية والكهربائية بنسبة 4،3 بالمائة وقطاع النسيج والملابس بنسبة 11،6 بالمائة والطاقة بنسبة 10،4 بالمائة وتكرير النفط بنسبة 8،5 بالمائة وقطاع منتجات نجلرة الخشب بنسبة 4ر4 بالمائة.