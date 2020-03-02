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فرنسا تهنئ الفخفاخ وأعضاء الحكومة

Lundi 02 Mars 2020

Lundi 02 Mars 2020
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وات - قدمت فرنسا تهانيها إلى رئيس الحكومة إلياس فخفاخ ولأعضاء حكومته وذلك إثر حصول الحكومة على ثقة البرلمان.

وأعربت السلطات الفرنسية، وفق بلاغ ورد بالموقع الرسمي لوزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية ، عن عزمها التحاور مع الحكومة التونسية الجديدة وتعزيزه ، نظرا إلى عمق الشراكة التي تجمع البلدين والاستحقاقات الثنائية ومتعددة الأطراف المبرمجة خلال سنة 2020 ، منها القمة الفرنكوفونية الثامنة عشرة التى ستحتضنها تونس.


  
  
  

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