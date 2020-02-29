الصحفيون والعاملون في إذاعة ''شمس أف أم'' يدخلون في تحركات احتجاجية بداية من الاثنين القادم

Samedi 29 Février 2020



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وات

- يدخل الصحفيون والعاملون في إذاعة "شمس أف أم" المصادرة، بداية من يوم الاثنين القادم 2 مارس في تحركات احتجاجية إلى حين الاستجابة لمطالبهم، وفق ما أكدته رئيسة فرع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالإذاعة خولة السليتي في تصريح ل(وات) اليوم السبت.وتتمثل أبرز مطالب العاملين في هذه الاذاعة وفق السليتي، في ضرورة إيجاد حل جذري وعاجل لمستقبل المؤسسة الذي بات مهددا خاصة بعد استكمال كافة مراحل التفويت فيها دون اتمام ذلك، داعين بالخصوص إلى عقد مجلس وزاري في أقرب وقت ممكن لاتخاذ القرارات اللازمة بما يضمن استمرارية المؤسسة وحقوق العاملين فيها.كما طالبوا رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ بأن يكون ملف الإعلام عموما والمؤسسات الاعلامية المصادرة على وجه الخصوص من أوكد أولوياته، وذلك التزاما بما كان تعهد به في أول ندوة صحفية له أثناء تشكيل الحكومة حول دعم الإعلام كنقطة من بين النقاط المنصوص عليها في الوثيقة التعاقدية للعمل الحكومي.وأشارت رئيسة فرع نقابة الصحفيين إلى أن أبناء راديو شمس أف أم بصدد التنسيق مع الصحفيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية المصادرة (شمس اف ام، و دار الصباح ،واذاعة الزيتونة) لخوض تحركات مشتركة بإشراف ،اتحاد الشغل ونقابة الصحفيين.وكان الاجتماع المنعقد الخميس الماضي في مقر إذاعة "شمس أف أم" لتدارس ما آلت إليه الأوضاع في المؤسسة وتواصل الضبابيّة حول مستقبلها وحقوق العاملين فيها، أسفر بالخصوص وفق ما جاء في بيان صادر عقب الاجتماع، عن دعوة وزير المالية بصفته رئيس لجنة التصرف في الأملاك المصادرة إلى عقد اجتماع عاجل مع الأطراف المهنيّة لبحث الحلول العاجلة والبتّ في مصير المؤسسة بما يضمن استمراريتها وحقوق العاملين فيها وتعيين مدير عام في أقرب الآجال.كما طالب العاملون بالاذاعة ، الكرامة القابضة بالالتزام بتعهداتها المُمضاة مع الأطراف النقابيّة وخاصة خلاص المستحقات المالية لأبناء المؤسسة إلى حين إيجاد حلول عاجلة ونهائية للإذاعة...