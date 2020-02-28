الحمامات تستضيف ملتقى حول الاعلام الرياضي

Vendredi 28 Février 2020



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وات

- تحتضن مدينة الحمامات يومي الجمعة والسبت الملتقى الثالث للنادي الدولي للاعلام الرياضي بمشاركة حوالي 70 صحفيا .وتم خلال اليوم الافتتاحي تقديم مداخلات حول التكوين الأكاديمي للاعلامي الرياضي والاعلام الرياضي والتقنيات الحديثة اضافة الى مداخلة حول ألعاب طوكيو 2020 وطبيعة التغطية الاعلامية .كما سيتم التطرق خلال اشغال الملتقى الى موضوع "الإعلام الرياضي بين كماشتي المال والسياسة "و"السوشيال ميديا بين تطوير الإعلام وإثارة التعصب" وكذلك محاضرة حول الإعلام الرياضي و الخبرالكاذب (فايك نيوز).