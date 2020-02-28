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الحمامات تستضيف ملتقى حول الاعلام الرياضي

Vendredi 28 Février 2020

Vendredi 28 Février 2020
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وات - تحتضن مدينة الحمامات يومي الجمعة والسبت الملتقى الثالث للنادي الدولي للاعلام الرياضي بمشاركة حوالي 70 صحفيا .

وتم خلال اليوم الافتتاحي تقديم مداخلات حول التكوين الأكاديمي للاعلامي الرياضي والاعلام الرياضي والتقنيات الحديثة اضافة الى مداخلة حول ألعاب طوكيو 2020 وطبيعة التغطية الاعلامية .


كما سيتم التطرق خلال اشغال الملتقى الى موضوع "الإعلام الرياضي بين كماشتي المال والسياسة "و"السوشيال ميديا بين تطوير الإعلام وإثارة التعصب" وكذلك محاضرة حول الإعلام الرياضي و الخبرالكاذب (فايك نيوز).

  
  
  

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