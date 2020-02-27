Radio Babnet Tunisie  Kadhem Essaher - هل عندك شكّ   

البرلمان يمنح الثقة لحكومة إلياس الفخفاخ بأغلبية 129صوتا

Jeudi 27 Février 2020

Jeudi 27 Février 2020
قراءة: 0 د, 58 ث

وات - منح مجلس نواب الشعب، فجر اليوم الخميس، الثقة المطلوبة للحكومة المقترحة من قبل إلياس الفخفاخ، وذلك بعد ساعات من المداخلات من مختلف الكتل البرلمانية.
وصوت لفائدة الحكومة المقترحة 129 نائبا، في حين عارضها 77 ، مع تسجيل احتفاظ نائب واحد بصوته.
وتم التصويت لفائدة الحكومة عملا بأحكام الفصل 89 من الدستور ومقتضيات الفصلين 142 و143 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.
وكانت الجلسة العامة للبرلمان قد انطلقت منذ صباح يوم امس الاربعاء .

وعبر الفخفاخ قبل عملية التصويت وفي تعقيبه على مختلف مداخلات النواب عن الأمل في أن تبني حكومته "وحدة وطنية جديدة وحقيقية لتونس مستندة إلى عقد جديد"، مؤكدا حاجة هذه الحكومة (32 عضوا) الى دعم حقيقي من كل العائلات السياسية المؤمنة بالثورة، والتي دعاها الى التوحّد خدمة للبلاد.

كما شدد الفخفاخ على أن حكومته المقدمة إلى البرلمان لنيل الثقة اللازمة، تتضمّن كل العائلات السياسيّة والفكريّة، وأنه سعى إلى أن تكون الحكومة مجسّدة للمصالحة الوطنية.

وكان مسار تشكيل حكومة إلياس الفخفاخ، قد إنطلق يوم 20 جانفي الماضي، عقب رفض مجلس نواب الشعب منح الثقة لحكومة الحبيب الجملي، رئيس الحكومة المقترح من قبل حركة النھضة (54 نائبا).

  
  
  

cadre-73e5ea77f08f92d27bf34e936fe70364-2020-02-27 03:36:15






0 de 0 commentaires pour l'article 198740



لمحة عن وزراء الحكومة الجديدة
En continu

نزول جمرة الماء

الخميس 27 فيفري 2020 | 3 رجب 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:39 18:13 15:42 12:39 06:54 05:28
13°
 18° % 71 :الرطــوبة
تونــس
5.1 كم/س
 :الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
18°-920°-925°-922°-1223°-11
  • Avoirs en devises
    19520,5

  • (26 fév)
  • Jours d'importation
    112
  •              1 € = 3,12140 DT        1$ =2,88933 DT
  • Solde Compte du Trésor   (26 fév)   622,2 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2020 |1582782427|198740 2402|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires