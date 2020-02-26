قفصة: تاجيل قضية احداث الحوض المنجمي 2008 الى يوم 8 افريل وقضية احداث الخبز 1984 بولاية توزر الى 13 ماي

Mercredi 26 Février 2020



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وات

- قررت الدائرة القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بقفصة، اليوم الاربعاء، تاجيل النظر في قضية أحداث الحوض المنجمي لسنة 2008 الى يوم 8 افريل القادم وذلك لمكاتبة القضاء العسكري للتخلي عن الملف التحقيقي ولتنفيذ بطاقات الجلب، وفق ماذكره ل (وات) الناطق الرسمي باسم محاكم قفصة، جمال البرهومي.وافاد البرهومي انه تقرر كذلك تاجيل النظر في قضية أحداث الخبز لسنة 1984 بولاية توزر الى يوم 13 ماي المقبل واحالة الملف على انظار القاضي المقرر لاستكمال الابحاث.من جانبها، أفادت الاستاذة عفاف زروق لسان الدفاع عن ضحايا أحداث الحوض المنجمي لسنة 2008 ان الجلسة انعقدت دون حضور الضحايا والشهود كتنديد باطالة مسار العدالة الانتقالية وعدم وضوح الرؤية حولها، وفق قولها.وقالت المحامية في تصريح اعلامي، إن المحكمة لا تتعامل بجدية، وفق تقديرها، مع طلبات لسان الدفاع في جلب المتهمين المنسوبة اليهم انتهاكات، مشيرة الى ان لسان الدفاع طالب في الجلسة بتكليف وزارة الداخلية بجلب المتهمين وبمكاتبة القضاء العسكري للتخلي عن القضية، إضافة الى عدم تاخير الجلسات.يذكر ان الدائرة القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بقفصة باشرت النّظر في أوّل الملفّات المحالة عليها من قبل هيئة الحقيقة والكرامة والمخصّصة لملفّ أحداث الحوض المنجمي التي جدّت سنة 2008 في جلسة اولى في يوم 27 سبتمبر سنة 2018 و جلسة ثانية في 2 جانفي 2019 وجلسة ثالثة يوم 10 افريل 2019 وجلسة رابعة يوم 28 نوفمبر من نفس السنة.وكانت معتمديات الرديف وام العرايس والمتلوي والمظيلة شهدت خلال هذه الأحداث انتفاضة شعبية ضدّ تفشّي البطالة وغياب التنمية واجهها النظام السابق بالقمع والسجن حيث سقط في تلك الفترة عدد من الشهداء ومن الجرحى زيادة على محاكمة عدد كبير من المحتجّين والنقابيين والناشطين السياسيين.