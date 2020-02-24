Radio Babnet Tunisie  Omar Khayrat - فاطمة   

هيئة الترجي الجرجيسي تحيل سبعة لاعبين على مجلس التاديب

Lundi 24 Février 2020

Lundi 24 Février 2020
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وات - اعلنت هيئة الترجي الرياضي الجرجيسي عن احالة سبع لاعبين على مجلس التاديب المقرر ليوم الاربعاء 26 فيفري الجاري.

وكان السباعي اضرب عن التدريب في بعض الحصص التدريبية التي سبقت مباراة الترجي الجرجيسي مع هلال مساكن يوم السبت في اطار الجولة 14 من بطولة الرابطة المحترفة الثانية ( المجموعة الاولى) ما دفع بالمدرب لسعد معمر الى التعويل على عدد من العناصر البديلة .واكتفي الترجي الجرجيسي بنقطة وحيده من تعادله بنتيجة بيضاء مع الهلال.


وفوت الترجي الجرجسي في فرصة الفوز على ميدانه وملاحقة المتصدر واكتفى بنقطة وحيدة من مباراة خاضها منقوصا من عدد من العناصر الاساسية التي اضربت عن بعض الحصص التدريبية خلال الاسبوع المنقضي .
ويحتل الترجي الجرجيسي المركز الرابع مع سبورتنغ بن عروس ب21 نقطة فيما يحتل الاولمبي الباجي المركز الاول برصيد 29 نقطة .

  
  
  

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