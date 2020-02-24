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مفتي الجمهورية: غدا الثلاثاء مفتتح شهر رجب 1441 هجري

Lundi 24 Février 2020

Lundi 24 Février 2020
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وات - اعلن مفتي الجمهورية التونسية في بلاغ ،ان يوم الاثنين 24 فيفري 2020 هو تمام الثلاثين من شهر جمادى الثانية 1441 هجري ويكون مفتتح شهر رجب 1441 هجري هو يوم الثلاثاء 25 فيفري 2020



  
  
  

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1 de 1 commentaires pour l'article 198547

Ahmedelbeji  (Tunisia)  |Lundi 24 Février 2020 à 14h 59m |           
هاو جا المفتي.....فاش يفتي الله أعلم



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