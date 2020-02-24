مفتي الجمهورية: غدا الثلاثاء مفتتح شهر رجب 1441 هجري

Lundi 24 Février 2020



قراءة: 0 د, 10 ث





وات

- اعلن مفتي الجمهورية التونسية في بلاغ ،ان يوم الاثنين 24 فيفري 2020 هو تمام الثلاثين من شهر جمادى الثانية 1441 هجري ويكون مفتتح شهر رجب 1441 هجري هو يوم الثلاثاء 25 فيفري 2020