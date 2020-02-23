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قبيل جلسة نيل الثقة .. الفخفاخ يجتمع بفريقه الحكومي المقترح ويؤكّد على أهميّة التضامن فيما بينهم

Dimanche 23 Février 2020

Dimanche 23 Février 2020
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وات - أكّد المكلّف بتشكيل الحكومة إلياس الفخفاخ، اليوم الأحد، خلال اجتماعه بأعضاء فريقه الحكومي المقترح، بدار الضيافة بقرطاج، على أهمية التضامن بين أعضاء الحكومة، مثمّنا في هذا الإطار تواجد قيادات حزبية وشخصيات مستقلة، حيث اعتبر أن ذلك يمثل "ثراءا و تميزا" لهذه الحكومة.
وقدم الفخفاخ، وفق بلاغ صادر عن المكتب الإعلامي للمكلف بتشكيل الحكومة، تصوراته لملامح العمل الحكومي وخصائصه وعرض على الفريق خارطة طريق لتحقيق النجاعة المطلوبة على مستوى الآداء الحكومي، مشدّدا في هذا الجانب على أهمية مذكرة التعاقد الحكوميأ باعتبارها تجسد الأرضية السياسية، التي بني عليها الائتلاف الحكومي.
كما ذكر بمسار تشكيل الحكومة وبأهم المحطات التي مر بها، مستحضرا خلال اللقاء معايير اختيار أعضاء الفريق الحكومي، وخاصة منها المتعلقة بالكفاءة والمصداقية والنزاهة والإرادة الراسخة للتفاني في خدمة البلاد.


وكان الفخفاخ التقى الخميس الماضي رؤساء الكتل البرلمانية لحركة النهضة والتيار الديمقراطي وحركة الشعب وحركة تحيا تونس والإصلاح الوطني والمستقبل، بعد أن أعلن مساء الاربعاء 19 فيفري الجاري عن تركيبة حكومته المقترحة، التي ضمت 32 عضوا.

وسيعقد البرلمان الاربعاء المقبل، 26 فيفري 2020، جلسة ستخصص لمنح الثقة لحكومة الفخفاخ، الذي كلّفه رئيس الجمهورية يوم 20 جانفي الماضي بتكوين الحكومة في أجل لا يتجاوز مدة شهر، على إثر فشل حكومة الحبيب الجملي في نيل الثقة بالبرلمان.
ليلى

  
  
  

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