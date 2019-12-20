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وقفة احتجاجية لاعوان واطارات المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد تنديدا بالاعتداءات المتكررة ضدّهم

Vendredi 20 Decembre 2019

Vendredi 20 Decembre 2019
وات - نفّذ عدد من موظفي وإطارات المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، اليوم الجمعة، وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة تنديدا بتكرر الاعتداءات ضدّهم.
وأشار الكاتب العام للنقابة الاساسية لعملة وإطارات العدلية، كمال نصري، في تصريح لـ"وات" إلى أن سيارتين الاولى إدارية والثانية خاصة بأحد الموظفين تعرضتا خلال الليلة الفاصلة بين الخميس والجمعة الى تهشيم بلورهما وذلك رغم وجود السيارات داخل مقر المحكمة، مشيرا إلى أن هذه الحادثة هي الثالثة من نوعها، ولم يتم إلى الآن التفطن الى مرتكبيها.
وطالب سلطة الاشراف بالتدخل لمزيد حماية الموظفين وسياراتهم والكشف عن الأسباب الحقيقية لهذه الاعتداءات، ودعا مكونات الاسرة القضائية بالجهة الى دعمهم ومساندتهم من اجل الحد من هذه الظاهرة.


  
  
     
  

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