ولاية أريانة تستأثر بأكثر من 70 بالمائة من مشاريع التطهير في تونس الكبرى (الوالي)

Jeudi 19 Decembre 2019



وات

- أكد والي أريانة، سمير عبد الجواد، اليوم الخميس، أن "أكثر من 70 بالمائة من مشاريع التطهير بتونس الكبرى موجهة لولاية أريانة، وذلك بهدف للحد من الاشكاليات المطروحة بعدد من المناطق على غرار سكرة، ورواد، وسيدي ثابت، والمنيهلة، على مستوى تصريف المياه المستعملة ومياه الامطار." واعتبر خلال جلسة عمل انعقدت بمقر الولاية لمتابعة مشاريع التطهير بالجهة ان" مشروع المصرف البحري بالحسيان الممتد على اكثر من 6 كلم في عمق البحر بمعتمدية قلعة الاندلس الذي دخل حيز الاستغلال بكلفة 120 مليون دينار يعد الاضخم على الاطلاق بالجهة لكونه يساهم في الحد من التلوث البيئي بمدينة رواد والاحياء المحيطة بها ".وأعلن، في هذا السياق، عن "الشروع في اعداد الدراسات الخاصة بانجاز محطة التطهير بالحسيان بكلفة تناهز 150 مليون دينار لاستيعاب نحو 60 الف متر مكعب في اليوم من المياه المستعملة بما سيخفف العبء على محطة التطهير بشطرانة من معتمدية سكرة ".من جانبه، قدّم ممثل الادارة الجهوية للتطهير بأريانة، عمار التليلي، جملة المشاريع المتواصلة بالجهة ومنها بالخصوص مشروع انجاز الشبكات الرئيسية برواد الذي انطلقت أشغاله منذ سنة 2018 بكلفة 20 مليون دينار وتقدمت بنسبة 35 بالمائة لتشمل مدّ 13 كلم من القنوات، وانجاز محطتي ضخ بكل من رواد الشاطئ، وحي اليمامة.كما تقدمت اشغال تهذيب وتجديد منظومة تحويل المياه المعالجة لمحطة التطهير بشطرانة بكلفة 55 مليون دينار من خلال مد قنوات عملاقة بقطر مترين اثنين قادرة على تحويل وجهة مياه الصرف الصحي من منطقة البرراجة برواد في اتجاه برج الطويل للحد من التلوث البيئي، فضلا عن الانتهاء من مشروع مد قنوات التطهير بحي ابن ناجي بسكرة على طول 2ر1 كلم، وانجاز محطتي ضخ لربط نحو 110 مسكنا بكلفة جملية قدرت بنحو 2 مليون دينار.هذا ومن ابرز مشاريع التطهير المبرمجة بولاية اريانة تهذيب شبكات تصريف المياه المستعملة باحياء برج البكوش، والتعمير، واريانة المدينة، وحي النزهة مع اضافة مد نحو 4 كلم من القنوات بحي المستقبل باريانة المدينة الذي يعاني من تراكم المياه خلال موسم الامطار بكلفة 18 مليون دينار، الى جانب تطهير حي رؤوس الحرائق بالمنيهلة، وربط المساكن الاجتماعية بالبكري باعتمادات تناهز 9 ملايين دينار، مع انجاز الشبكات الرئيسية لتصريف المياه المستعملة بمدينة سكرة بكلفة 7 ر16 مليون دينار .