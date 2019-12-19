قفصة: جلسة عمل بمقرّ الولاية لمتابعة مخطّط الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لتأمين التزود بمياه الشرب خلال صائفة 2020

Jeudi 19 Decembre 2019



وات

- مثّلت متابعة تنفيذ مخطّط الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه المتعلّق بتأمين تزوّد المناطق التابعة لولاية قفصة بمياه الشرب خلال الصائفة القادمة 2020، وسيما المعتمديات التي لازالت تواجه إشكاليات في التزوّد بهذا المرفق الحيوي، محور جلسة عمل إلتأمت اليوم الخميس بمقرّ الولاية أشرف عليها الوالي، منذر العريبي، وحضرها المعتمدون ومسؤولو الادارات المعنية.وإستعرض المجتعون بالخصوص، إستعدادات الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لمواجهة النقص الحاصل في مياه الشراب وخاصة بمعتمديات المتلوي والمظيلة وام العرائس وبلخير والرديف وأجزاء من معتمدية قفصة الجنوبية، حيث بيّن مدير منطقة الجنوب الغربي بهذه الشركة أحمد صولة انّ 11 حفرية عميقة أنجزت في السنتين الماضيتين لتدعيم منظومة مياه الشرب بقفصة، مضيفا أن تدخلات أخرى هي حاليا بصدد الانجاز أو مبرمجة للفترة القادمة من أجل أن يكون التزوّد بمياه الشرب في هذه الولاية في صائفة العام المقبل أحسن حال ممّا كان عليه الامر في السنوات الماضية.وتتمثل أبرز هذه المشاريع، حسب نفس المسؤول، في حفر وتجهيز وربط عدد من الابار العميقة بكل الرديف وام العرائس وقفصة الجنوبية وبمنطقة اللّوزة والقطار، بالاضافة إلى بناء وتجهيز محطّة جديدة للضخّ بالمظيلة وربطها بالقنوات التي تجلب المياه لهذه المعتمدية من منطقة الارطس بالقطار.كما تتضمّن هذه المشاريع تركيز قنوات لجلب المياه من منطقة رأس العيون نحو خزّان المياه الذي تتزوّد منه معتمدية المتلوي.وتطرّقت الجلسة كذلك، إلى موضوع سوء التصرّف وتوزيع الموارد المائية المخصّصة للشرب في عدد من مناطق ولاية قفصة بسبب إهتراء وتقادم أجزاء هامّة من قنوات توزيع المياه والبطء الحاصل في إصلاح الاعطاب التي تطرأ على شبكة توزيع المياه.ولفت في هذا السياق، عدد من مسؤولي الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إلى إستفحال ظاهرة سرقة الماء بعدد من مناطق ولاية قفصة من خلال الربط العشوائي، ودعا الوالي في هذا الاطار إلى ضرورة تفعيل عمل اللجان المحلّية لمقاومة الربط العشوائي.وقال مدير منطقة الجنوب الغربي لشركة توزيع المياه، بأن هذه الشركة رفعت ما لا يقلّ عن 315 قضية لدى محاكم قفصة ضدّ أشخاص قاموا بالربط العشوائي واعتدوا على الملك العمومي للمياه منتقدا بطء تعاطي القضاء مع هذه الملفّات.ودعا من ناحيته المندوب الجهوي للفلاحة، عبد الرزاق الشيحي، إلى ضرورة التفكير في حلول بديلة لتدعيم الموارد المائية المخصّصة لتزويد معتمدية المظيلة بمياه الشرب باعتبار أن المائدة المائية بالارطس والتي تتزوّد منها هذه المعتمدية تعاني الان من إستغلال مفرط لمواردها تفوق نسبته 200 بالمائة.وبخصوص تحسين مردودية شبكة توزيع مياه الشرب بقفصة، قال مدير إقليم الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه بقفصة، محمد بن عاسي، أن تمويلات بقيمة 20 مليون دينار رصدتها هذه الشركة لتحسين منظومة توزيع المياه بالجهة مضيفا أن هذا المشروع هو حاليا طور الدراسة.