الرابطة المحترفة الاولى - مراد الجربي يدير المباراة المؤجلة بين نجم المتلوي والنجم الساحلي

Jeudi 19 Decembre 2019



وات

- سيتولى الحكم مراد الجربي ادارة المباراة المؤجلة لحساب الجولة الثالثة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بين نجم المتلوي والنجم الساحلي التي ستقام يوم السبت المقبل على ملعب المظيلة بداية من الساعة الثانية بعد الظهر.ويحتل النجم الساحلي المركز السادس ب17 نقطة من 9 مباريات بينما يملك نجم المتلوي في رصيده 6 نقاط من 10 مقابلات في المرتبة الثالثة عشرة قبل الاخيرة.