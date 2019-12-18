منوبة: الدورة 25 لمهرجان الزيتونة بطبربة..ثراء وتميز من أجل تثمين الامكانيات الفلاحية والسياحية

Mercredi 18 Decembre 2019



وات

- تعيش مدينة طبربة من ولاية منوبة، بداية من السبت القادم 21 ديسمبر والى غاية الـ29 من نفس الشهر، على وقع انعقاد الدورة 25 لمهرجان الزيتونة بطبربة، الذي تنظمه جمعية فنون للجميع والاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بطبربة، تحت شعار "الزيتونة في ربوع طبربة: تنوع المنتوج وثراء التربة".وستخصص هذه الدورة لتثمين شجرة الزيتون الأصيلة وسبل دفع قطاع الزيت والزيتون الذي يعد المحرك الحيوي للاقتصاد الوطني وتسويق انتاج الزيت البيولوجي كأحد مرتكزات القطاع بالمنطقة.وقد اختارت هيئة المهرجان حلة متجددة ومتنوعة الفقرات لهذه الدورة، تتضمن استعراضا مفتوحا بشارع الحبيب بورقيبة بوسط المدينة وخرجة خاصّة بجني الزيتون، تؤثثها استعراضات لماجورات ودمى عملاقة وفرسان وفرق فنون شعبيّة ومنظّمات محليّة، وذلك وفق ما ذكره لـ(وات) ، الناطق الرسمي للمهرجان، أسامة عويدات.كما سيكون لزوار المهرجان، موعدا مع المعرض الفلاحي التجاري وما يتضمنه من مواد ومنتوجات زيت وزيتون وحرف تقليدية، والذي سيتضمن كذلك في يوم الافتتاح، نشاط خيمة شعريّة بمشاركة كلّ من الشعراء علي مسعود وعادل الدبّابي والمختار الزاراتي وسالم وريثة و بثينة الرياحي ، ومعرضا حول تاريخ الموسيقى النحاسيّة بطبربة.وتنظم أيضا بالمناسبة ندوة علميّة حول الزيتون وزيت الزيتون وورشة تذوّق واختيار لأجود زيت زيتون بفضاء المتحف الأثري بكنيسة في طبربة، فضلا عن ورشة حول الفلاحة البيولوجيّة، تليها ندوة حول الاستثمار في المجال الفلاحي وسبل تمويل المشاريع لصغار الفلاّحين والفلاّحين الشبّان وأصحاب الشهائد العليا.وتضم سلسلة الندوات كذلك، ندوة علميّة حول علاقة شجرة الزيتون بتاريخ مدينة طبربة الروماني والإسلامي الأندلسي بالاشتراك مع الإدارة العامّة للتراث، وندوة تحسيسيّة حول المحافظة على شجرة الزيتون وحماية البيئة، ثم ندوة حول المرأة الريفيّة وسبل إدماجها في الدورة الإقتصاديّة، وعرضا لفيلم وثائقي حول المرأة التونسيّة بفضاء المدرسة الإعداديّة بالدخيلة.وقد أولت الهيئة، الانشطة الرياضية والترفيهية أهمية كبرى من خلال تنظيم دورات في كرة القدم وكرة القدم النسائيّة وكرة اليد وتنس الطاولة والألعاب الفرديّة "التايكواندو" و"كيك بوكسينغ"، علاوة على عروض في الألعاب السحريّة الموجّهة للأطفال وورشات في الرسم والترغيب في المطالعة.وتتخلل مختلف الفقرات التنشيطية والندوات جملة من العروض الموسيقية، منها عرضا لمجموعة "جيل جيلالة" وجمعيّة فنون للجميع للموسيقى الحماسية،وعرضا لفرقة الوطن العربي بقيادة المايسترو عبد الرحمان العيّادي، بمشاركة الفنّانين عدنان الشوّاشي والشاذلي الحاجّي وآمال الغربي، وعرض موسيقي صوفي محلّي (حضرة طبربيّة).وبرمجت الهيئة عروضا للأزياء تقليديّة وعصريّة وعروضا تنشيطيّة راقصة لنادي الرقص العصري بالمدينة، وذلك إثراء لبرنامج الدورة الجديدة التي أرادتها دورة تميز وثراء، تسعى من خلال جملة فقراتها على تثمين المنتوج الفلاحي بالمنطقة وخاصة الزيتون والزيت كمنتوج بيولوجي موجه للتصدير، وتسعى إلى إثراء المنتوج السياحي المحلي والجهوي.