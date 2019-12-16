الفرياني: تونس يمكنها رفع قدرتها الانتاجية من مادة الفسفاط الى ما بين 5،5 و 6 مليون طن سنة 2020

Lundi 16 Decembre 2019



وات

- توقع وزير الصناعة والصناعات الصغرى والمتوسطة، سليم الفرياني، الاثنين، ارتفاع القدرة الانتاجية لتونس من مادة الفسفاط سنة 2020 الى ما بين 5،5 و 6 ملايين طن مما سيوفر مداخيل اضافية بالعملة الصعبة تناهز 1000 مليون دينار.وأضاف الفرياني ، خلال ندوة صحفية خصصت لعرض حصيلة عمل الوزارة من بين 2016-2019 ، ان هذا الرقم الذي سيدفع النمو بنسبة 1 بالمائة تأتي مقابل 4،1 مليون طن من مادة الفسفاط انتجتها تونس خلال سنة 2019 ويعد الأعلى منذ سنة 2011 .ولاحظ ان الحكومة تخطط لفتح منجم المكناسي (ولاية سيدي بوزيد) بعد ان كان معطلا منذ سنة 2013 بكلفة 135 مليون دينار في ظل توقعات بتوفير 460 موطن شغل وانتاج زهاء 600 الف طن.واشار ، كذلك ، الى مصنع المظيلة 2 سيدخل حيز الانتاج، خلال مارس 2020 ، مما سيسهم في توفير 360 مليون دينار بالعملة الصعبة علما وان هذا المصنع الذي احتاج الى استثمارات في حدود 791 مليون دينار سيوفر 739 موطن شغل.ولفت الفرياني ، في المقابل ، الى ان سنة 2020 ، ستشهد غلق مصنع "السياب" وبعث مشاريع بديلة على ارضه عبر استثمار زهاء 145 مليون دينار من خلال الشروع في احداث مجمع اقتصادي متكامل.