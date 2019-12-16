المهدية: بحارة المهدية يطالبون بالتسريع في صرف التعويضات بعنوان الأضرار الناجمة عن التلوث البحري

Lundi 16 Decembre 2019



وات

- نفّذ بحّارة الصيد الساحلي والتقليدي المنضوون تحت لواء الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، صباح الاثنين بميناء الشابة في ولاية المهدية ، وقفة احتجاجية لمطالبة الحكومة بالتسريع في صرف التعويضات المخصصة لهم بعنوان الأضرار الناجمة عن التلوث البحري.وأوضح صالح شرف الدين رئيس الجامعة الوطنية للصيد البحري، في تصريح لـصحفي (وات)، أنّ هذه التعويضات تم الاتفاق عليها يوم 10 ديسمبر 2019 خلال جلسة جمعت ممثلي المنظمة الفلاحية ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.وشدّد شرف الدين على أن هذه التعويضات، المخصصة لصيادي الصيد الساحلي والتقليدي، "ستساهم في التقليص من حدة الأزمة المادية التي لحقت بأهل المهنة جرّاء تواتر التلوث البحري وبالتالي تراجع عائداتهم".وطالب المتحدث، باسم المحتجين الذين رفعوا لافتات تلخص مطالبهم التي يعتبرونها ملحّة لمواصلة نشاطهم، بتفعيل منحة الاستثمار المقدرة ب50 بالمائة من قيمة هذا الاستثمار لفائدة بحارة الصيد الساحلي والتقليدي.ودعا شرف الدين، بالمناسبة، إلى التعجيل بعقد جلسة عمل جهوية يشرف عليها والي المهدية بحضور نواب الجهة بالبرلمان وكل المتدخلين في القطاع للنظر في مشاغل قطاع الصيد الساحلي والتقليدي وتفعيل القرارات المتفق عليها والنظر في تأهيل مرسى الشابة.وكانت الشابة خاصة وبقية موانئ المهدية قد عاشت خلال صائفة 2019 تغيّرا في لون مياه الشواطئ وانبعاث روائح كريهة مع نفوق كميات هامة من الأسماك نبّهت وزارة الصحة من مغبّة استهلاكها ممّا أثّر على مردود صغار البحارة.