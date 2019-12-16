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مركز النهوض بالصادارت يفتح باب التسجيل للمشاركة في جناح تونس بمعرض الغذاء في كندا من 15 الى 17 افريل 2020

Lundi 16 Decembre 2019

Lundi 16 Decembre 2019
وات - دعا مركز النهوض بالصادرات الشركات الراغبة في المشاركة في الصالون الدولي للغذاء "سيال"، الذي ستحتضنه منريال الكندية من 15 الى 17 افريل 2020، الى ملئ استمارة المشاركة للعرض في جناج تونس بهذه التظاهرة، قبل 31 ديسمبر 2019.

وأضاف المركز، في بلاغ نشره على موقعه الالكتروني، أنّ الشركات التونسية التي تنتج مواد تونسية يمكنها المشاركة في صالون "سيال" ضمن الجناح التونسي.
ولفت الى أنّ "سيال " كندا، يعدّ موعدا في مجال الصناعات الغذائية الكندية وبوّابة للنّفاذ إلى سوق القارّة الأمريكية والعالم.


علما وأنّ التّظاهرة تستقطب زهاء 1000 عارض محلّي ودولي من 50 بلدا ويزورها أكثر من 18 ألف شخص.

وتأتي المشاركة التّونسية، في صالون "سيال 2020"، في إطار تنفيذ مركز النّهوض بالصّادرات لبرنامج المشاركة في المعارض والتظاهرات ضمن خطة حكومية تقوم على دعم القطاع الخاص لاستكشاف الأسواق التصديرية.

  
  
     
  

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