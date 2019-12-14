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البطولة الافريقية للكانوي كاياك (مصر 2019) : 5 ذهبيات جديدة للفريق التونسي

Samedi 14 Decembre 2019

Samedi 14 Decembre 2019
وات - توج غيلان الختالي ونادرة الطرابلسي اليوم السبت بالميدالية الذهبية في منافسات 200 متر ضمن اليوم الثاني للبطولة الإفريقية للكانوي كاياك التي تحتضنها مصر من 12 الى 15 ديسمبر الجاري .
كما تحصل على الذهبية كل من ياسين الطرابلسي وخولة ساسي وغادة بالحاج في سباقات 200 متر .
وأحرز كل من عطيل الختالي ونور الشابي الميدالية البرونزية في نفس السباق .


وكان المنتخب الوطني التونسي للكانوي كاياك احرز امس في اليوم الاول من المنافسات القارية 3 ميداليات ذهبية و 3 فضية و 4 برونزية.


  
  
     
  

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