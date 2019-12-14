البطولة الافريقية للكانوي كاياك (مصر 2019) : 5 ذهبيات جديدة للفريق التونسي

Samedi 14 Decembre 2019



وات

- توج غيلان الختالي ونادرة الطرابلسي اليوم السبت بالميدالية الذهبية في منافسات 200 متر ضمن اليوم الثاني للبطولة الإفريقية للكانوي كاياك التي تحتضنها مصر من 12 الى 15 ديسمبر الجاري .كما تحصل على الذهبية كل من ياسين الطرابلسي وخولة ساسي وغادة بالحاج في سباقات 200 متر .وأحرز كل من عطيل الختالي ونور الشابي الميدالية البرونزية في نفس السباق .وكان المنتخب الوطني التونسي للكانوي كاياك احرز امس في اليوم الاول من المنافسات القارية 3 ميداليات ذهبية و 3 فضية و 4 برونزية.