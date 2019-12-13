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بولبابه سالم: محمد عبو وزيرا للعدل و انفراج في ملف تشكيل الحكومة

Vendredi 13 Decembre 2019

Vendredi 13 Decembre 2019
باب نات - قال المحلل السياسي بولبابه سالم أن هذا الاسبوع شهد عودة التيار الديمقراطي و حركة الشعب الى مفاوضات تشكيل الحكومة بعد وساطة شخصيات اعتبارية مستقلة تريد حكومة تمثل الصف الثوري و تقطع الطريق امام المنظومة القديمة ، و اعتبر في تدوينة فيسبوكية انه يوجد في حركة النهضة شق راغب في انضمام التيار و حركة الشعب كما يوجد تيار يريد مواصلة التوافق مع أحزاب المنظومة القديمة . لكنه اشار أيضا ان أحزاب التيار و حركة الشعب تشهد مواقف داخلية غير متجانسة بين تيارات براغماتية تريد المشاركة في السلطة لأن الشعب انتخبهم للحكم كما توجد تيارات ترى الجلوس على الربوة أسلم و تخشى صعوبات الحكم .

و توقع بولبابه سالم انفراجا قريبا و تولي محمد عبو وزارة العدل التي عرضت عليه مجددا بعد ان طرحت مسألة تحييد وزارات السيادة و يحاول الوسطاء اختزال الوقت و الضغط على جميع الأطراف للقبول بحكومة وطنية .



  
  
     
  

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