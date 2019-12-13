خلبوس: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تتمكن خلال الثلاث سنوات الماضية من تفعيل 8 إصلاحات كبرى

Vendredi 13 Decembre 2019



وات

- أفاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم خلبوس اليوم الجمعة، ان الوزارة تمكنت من تفعيل 8 إصلاحات كبرى خلال الثلاث سنوات الماضية.وأوضح خلبوس خلال ندوة صحفية بقصر الحكومة بالقصبة، ان هذه الاصلاحات تتمثل في إصلاح طريقة التعامل مع مختلف الفاعلين في القطاع وتحسين الحوكمة الجامعية وتحسين تشغيلية حاملي الشهادات العليا وتحسين وضعية الأستاذ الجامعي وتحسين وضعية الطالب كمحور للجامعة التونسية الى جانب تطوير البحث العلمي ودعم إنتاجيته وتنمية مجال التعاون الدولي.وعملت الوزارة خلال الثلاث سنوات الماضية ايضا على إرساء مبدأ التمييز الايجابي على مختلف المستويات بالجامعات التونسية ومقاومة الفساد وتطوير البنية التحتية ودعم استقلالية المؤسسات الجامعية وإرساء ثقافة الحوار كآلية لحل الإشكاليات العالقة بالجامعات وإصلاح منظومة التوجيه في سنة 2019 عبر إرساء منظومة توجيه المواهب الخاصة.وكما تركزت جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال نفس الفترة على فتح باب الشغل لحاملي شهائد التعليم العالي وذلك عبر إرساء اتفاقيات مشتركة مع وكالة التعاون الفني قصد إعطاء الأولوية للمتحصلين على شهائد الدكتوراه العاطلين عن العمل وإسناد العديد من الامتيازات للطلبة وتحسين وضعية الاستاذة الجامعيين عبر الترفيع في رواتبهم إضافة الى الترفيع في الميزانية المخصصة للبحث العلمي والانفتاح أكثر على العالم في مجال تطوير مهارات البحث العلمي.واعتبر سليم خلبوس ان هذه الإصلاحات التي نجحت في تفعيلها الوزارة هي نتاج لعمل شامل وتشاركي مع مختلف الفاعلين في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وفق تعبيره، وتهدف الى الرفع من جودة القطاع ودفع التشغيل في ظرف اقتصادي صعب تمر به البلاد، داعيا في هذا الصدد الى مواصلة بذل الجهود خاصة في مجال تغيير العقليات عبر الاستثمار في القطاع الخاص وعدم التعويل فقط على الدولة الى جانب الانفتاح على الأسواق الخارجية.