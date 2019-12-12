توزر: ''المهرجان الدولي للسينما قد يحول الجهة في السنوات القادمة إلى وجهة لكبار منتجي الأفلام السينمائية'' (مدير المهرجان)

Jeudi 12 Decembre 2019



وات

- "قد تتحول ولاية توزر في قادم السنوات الى وجهة لكبار منتجي ومخرجي الأفلام السينمائية وتعود الى واجهة الأماكن التي تستقطب السينما مثلما كانت في سنوات خلت بفضل صحرائها وواحاتها ومدنها العتيقة الفريدة واعتدال طقسها"، ذلك ما بينه مدير المهرجان الدولي للسينما بتوزر سامي مهني في حفل اختتام المهرجان مساء أمس الاربعاء.وقد ذكر في هذا السياق في تصريح اعلامي، على هامش اختتام الدورة الثانية من التظاهرة أنه تم التنسيق مع السلط الجهوية في هذا الشأن لإعادة إشعاع توزر سينمائيا بتوفير مختلف الظروف المناسبة والتسهيلات الممكنة لاستقطاب منتجين ومخرجين نحو ولاية توزر لتكون وجهتهم لتصوير أعمالهم السينمائية، مؤكدا أن هذا هو الهدف الرئيسي الذي تعمل هيئة تنظيم المهرجان على تحقيقه منذ الدورة الأولى وفي الدورات المقبلة.وحول مدى نجاح هذه الدورة من المهرجان التي امتدت من 6 الى 11 ديسمبر الجاري، أوضح مدير التظاهرة أن هذا النجاح يفرض تحديات على المنظمين لتكون الدورة الثالثة أكبر من حيث حجم الاعمال والاسماء المشاركة ملاحظا أن المنافسة كانت على أشدها بين أفلام ذات مستوى عال لا سيما وأن أغلبها تحصل على جوائز في مسابقات عالمية منها مهرجان كان وأيام قرطاج السينمائية ومهرجان القاهرة الدولي.وباحت الدورة في ختامها بجوائزها حيث أسندت جائزة "العقرب الذهبي" الخاصة بالمسابقة الرسمية للافلام الروائية الطويلة مناصفة لفيلمي "بيك نعيش" للمخرج التونسي مهدي البرصاوي والفيلم الفرنسي "البؤساء" الحاصل على جوائز في مهرجان كان والمرشح أيضا للتتويج في حفل الاوسكار العالمي، في حين أسندت الجائزة ذاتها في المسابقة الرمية للأفلام القصيرة لفيلم بعنوان "نفطة فوتبال كلوب" وآلت جائزة مسابقة الأفلام الوثائقية لفيلم يحمل عنوان "كابول انفيسيتي".يشار الى أن المهرجان سجل مشاركة 37 فيلم من 15 بلدا في المسابقات الرسمية منها ثمانية أفلام في مسابقة الفيلم الطويل، وشهدت الدورة حضور عدد هام من نجوم السينما في التمثيل والإخراج والإنتاج من تونس ومن الخارج.