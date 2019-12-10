القصرين: حجز 25 طنا من النحاس الأحمر الخام المهرب و26 ألف دينار غير مصرح به (مصدر ديواني)

Mardi 10 Decembre 2019



وات

- تمكنت فرقة الحراسة والتفتيشات الديوانية ببوشبكة الحدودية بمعتمدية فريانة من ولاية القصرين، اليوم الثلاثاء، من حجز شاحنة ثقيلة محملة ب25 طنا من النحاس الأحمر الخام المهرب من القطر الجزائري تقدر قيمتها المالية بما يفوق ال500 ألف دينار، بإحتساب الشاحنة، وفق مصدر ديواني بالجهة.وذكر ذات المصدر في تصريح ل(وات) أن الشاحنة الثقيلة كانت تحمل رمالا في صهير وداخله كمية النحاس المذكورة، وعند الإشتباه في الحمولة تم إخضاع الشاحنة إلى التفتيش الدقيق، وهو ما مكن من العثور على الكمية المذكورة.واضاف ان الشاحنة كانت قادمة من منطقة تلابت في معتمدية فريانة ومتجهة إلى تونس العاصمة وتم ضبطها في منطقة الشرايع في سبيطلة خلال دورية ديوانية عادية، وذكر انه تم تحويل الشاحنة والمحجوز الى مقر الفرقة لاستكمال التحريات وتحرير محضر في الغرض، كما تمكنت فرقة ديوانية متمركزة على مستوى سيدي حراث (معتمدية القصرين الجنوبية)، من حجز مبلغ مالي يقدر ب26 ألف دينار غير مصرح به بحوزة شخص (تونسي الجنسية) كان قادما من قلعة سنان من ولاية الكاف ومتجها نحو ولاية سيدي بوزيد، وقد تم القاء القبض عليه حيث تم اثر التثبت وتفتيش السيارة التي كان على متنها العثور على المبلغ المالي بالمحرك الأمامي للسيارة فتم اقتياده إلى مقر الفرقة وتحرير محضر في الغرض وإحالته على النيابة العمومية.يذكر أن فرق الحرس الديواني بولاية القصرين تمكنت خلال ال11 شهرا المنقضية من تحرير 430 محضرا لمحجوزات مختلفة بكلفة مالية تفوق ال20 مليون دينار.