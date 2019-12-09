القصرين: عدد من خريجي معاهد علوم التربية والتعليم في الجهة يحتجّون للمطالبة بحقهم في الانتداب الآلي والمباشر

Lundi 09 Decembre 2019



وات

- نفّذ اليوم الإثنين عدد من خريجي معاهد علوم التربية والتعليم بولاية القصرين والبالغ عددهم الجملي 147 متخرّجا وقفة احتجاجية في مقرّ المندوبية الجهوية للتربية لولاية للمطالبة بحقهم في الانتداب الآلي والمباشر طبقا للأمر عدد 22 الصادر بالرائد الرسمي الذي ينصّ على انتداب خرّيجي معاهد التربية والتعليم في خطة أستاذ تعليم ابتدائي لسدّ الشّغورات الظّرفية في المدارس الابتدائية وفق ما ذكره خالد قاهري أحد المحتجين في تصريح إعلامي.ورفع المحتجون شعارات مندّدة بما اعتبروه فساد مالي وإداري وتلاعبا بهم بإعتبار أنه لم يتم إنتدابهم بصفة أستاذ تعليم إبتدائي طبقا للصيغ القانونية المعمول بها بل تمّ انتدابهم لسدّ الشغورات الظرفية في خطة أعوان متعاقدين، وطالبوا خلال تحرّكهم الاحتجاجي بحقهم في الانتداب المباشر وبتطبيق الأمر عدد 22 المذكور.وشدّد الكاتب العام المساعد للنقابة الأساسية للتعليم الأساسي بالقصرين نبيل قسومي في تصريح ل(وات) على ضرورة إلتزام الدولة بالقوانين التي وضعتها وانتداب خريجي معاهد التربية والتعليم في خطة أستاذ تعليم إبتدائي حسب ما تنص عليه القوانين المنظمة لصيغ الإنتداب في شعبة علوم التربية والتعليم، معتبرا أن انتداب هذه الشعبة لسدّ الشّغورات فحسب وعدم منحهم أية صفة يعتبر تعد صارخ للقوانين وعلى هبة الدولة.وذكر قسومي في سياق متّصل أنه تم اليوم عقد إجتماع مع خرجي معاهد علوم التربية والتعليم من أصيلي الجهة والمنتدبين خلال السنة الدراسية 2019-2020 صلب وزارة التربية للإستماع إلى مشاغلهم ومطالبهم لعرضها على الهيئة الإدارية للنقابة الأساسية للتعليم الأساسي التي ستنعقد في شهر ديسمبر الجاري والتباحث فيها.