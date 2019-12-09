وزير التربية يدشن مكتبة متعددة الوسائط بالمعهد النموذجي بسليانة

Lundi 09 Decembre 2019



وات

- تولى وزير التربية حاتم بن سالم صباح اليوم الإثنين تدشين مكتبة متعددة الوسائط بالمعهد النموذجي بسليانة، تم انجازها في اطار شراكة مع الجمعية الفرنسية "بيبليوناف" المهتمة بالكتب والقراءة (biblionef).وأكد الوزير في تصريح لصحفية (وات) بجهة سليانة أهمية الشراكة بين وزارة التربية وجمعية "بيبليوناف" باعتبار ان سنة 2020 ستكون سنة المطالعة في تونس، لافتا إلى ان من بين خيارات الوزارة الشراكة مع مكونات المجتمع المدني سواء على صعيد وطني او على صعيد عالمي.وقال بن سالم ان المكتبة المتعددة الوسائط هي أفضل هدية لتلاميذ المعهد النموذجي لانها متعددة الاختصاصات وتحتوي على 3000 كتاب، وسيتم تدعيمها بحوالي 2000 كتاب باللغة العربية في الايام القليلة القادمة، مؤكدا السعي الى تعميم هذه التجربة على جل المندوبيات الجهوية للتربية بالبلاد التونسية.واعتبر وزير التربية ان الكتاب يبقى من اهم مكتسبات التلميذ، رغم تعدد وسائل التكنولوجيات الحديثة وتطور سبل القراءة، وانه لا يمكن الحديث عن جودة التعليم دون توفير الامكانيات اللازمة للتلاميذ للاقبال على الكتاب، لافتا الى ان عديد الإحصائيات تقر بأن استعمال التلميذ لمرجع ورقي يمكن من ترسيخ المعلومات في ذاكرته بنسبة 70 بالمائة.وقد تزامنت زيارة وزير التربية الى المعهد النموذجي بسليانة، مع وقفة احتجاجية نفذتها مجموعة من أساتذة التعليم الابتدائي حديثي التخرج للمطالبة بحقهم في الانتداب المباشر ورفض قرار التعاقد.يشار الى ان"بيبليوناف" هي منظمة دولية غير حكومية تتمثل مهمتها في تسهيل الوصول إلى الكتب والقراءة للأطفال والمراهقين المحرومين في جميع أنحاء العالم، وتسعى الى انشاء المكتبات العامة والمدرسية والجمعياتيةوتزويدها بفضل هبات الكتب الجديدة المتأتّية من شراكتها مع العديد من الناشرين الفرنسيين من أجل الشباب.