سليانة: قرار منع دخول العموم للحديقة الوطنية بجبل السرج هدفه ضمان اندماج غزال الاطلس في المحيط الطبيعي للحديقة

Dimanche 08 Decembre 2019
وات - أبرز المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بسليانة، منصف الهرمي، اليوم الاحد، أن قرار منع العموم من الدخول للحديقة الوطنية بجبل السرج من ولاية سليانة طيلة 3 أشهر يأتي لضمان تأقلم قطيع غزال الأطلس الذي تم إطلاقه يوم 8 نوفمبر الفارط بالحديقة مع بيئته الجديدة.
وأوضح، في تصريح لصحفية (وات) بالجهة، أن القرار يندرج أيضا في إطار توفير ظروف جيدة لهذا النوع النادر من الحيوانات باعتبار أن تنقله من محيط إلى محيط آخر يستوجب عناية فائقة بعيدا عن الضجيج و كل مظاهر التلوث.
يشار إلى أن الإدارة العامة للغابات اصدرت قرار منع للعموم من الدخول للحديقة الوطنية بجبل السرج من ولاية سليانة وذلك طيلة 3 أشهر لضمان اندماج غزال الاطلس بالمحيط الطبيعي للحديقة.
وحسب نص الإعلام الذي نشر، أول أمس الجمعة، على الصفحة الرسمية للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة، يستثني هذا القرار حالات البحث العلمي على ان تكون الزيارات مرخصة وذلك في إطار متابعة مشاريع اعادة توطين غزال الأطلس بالحديقة الوطنية بجبل السرج بالتعاون مع المجلس الأعلى الاسباني للبحوث.
يذكر أنه تم يوم الجمعة 8 نوفمبر 2019 إطلاق 30 رأسا من الغزال الأطلسي من مجموع 80 رأسا كمرحلة ثانية من برنامج اعادة التوطين خارج المحمية بعد ان تم جلب 45 رأسا أواخر 2016.
وأوضح، في تصريح لصحفية (وات) بالجهة، أن القرار يندرج أيضا في إطار توفير ظروف جيدة لهذا النوع النادر من الحيوانات باعتبار أن تنقله من محيط إلى محيط آخر يستوجب عناية فائقة بعيدا عن الضجيج و كل مظاهر التلوث.
يشار إلى أن الإدارة العامة للغابات اصدرت قرار منع للعموم من الدخول للحديقة الوطنية بجبل السرج من ولاية سليانة وذلك طيلة 3 أشهر لضمان اندماج غزال الاطلس بالمحيط الطبيعي للحديقة.
وحسب نص الإعلام الذي نشر، أول أمس الجمعة، على الصفحة الرسمية للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة، يستثني هذا القرار حالات البحث العلمي على ان تكون الزيارات مرخصة وذلك في إطار متابعة مشاريع اعادة توطين غزال الأطلس بالحديقة الوطنية بجبل السرج بالتعاون مع المجلس الأعلى الاسباني للبحوث.
يذكر أنه تم يوم الجمعة 8 نوفمبر 2019 إطلاق 30 رأسا من الغزال الأطلسي من مجموع 80 رأسا كمرحلة ثانية من برنامج اعادة التوطين خارج المحمية بعد ان تم جلب 45 رأسا أواخر 2016.
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Par:karimyousef (France )
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