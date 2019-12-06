جلسة عامة بالبرلمان أيام 8 و9 و10 ديسمبر 2019

Vendredi 06 Decembre 2019



وات

- قرر مكتب مجلس نواب الشعب الملتئم الجمعة، عقد جلسة عامة أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 8 و9 و10 ديسمبر 2019 وفق بلاغ للبرلمان .ويتضمن جدول اعمال الجلسة التصويت على إحداث لجنة تحقيق برلمانية حول فاجعة عمدون من ولاية باجة والنظر في مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2020.وقد نظر مكتب البرلمان كذلك في تقرير اللجنة الخاصة الوقتية حول مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2020 ومشروع قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2020.يذكر أن مكتب مجلس نوّاب الشعب، اجتمع أمس الخميس، وقررعقد جلسة عامة يوم الأحد القادم 8 ديسمبر 2019، للنظر في طلب تشكيل لجنة التحقيق، للوقوف على مسؤوليات مختلف الأطراف المتدخلة في حادث منطقة "عين السنوسي" وتفادي تكرار فاجعة هذا الحادث الذي أودى بحياة 29 شخصا، وذلك بعد الإطلاع على استيفاء جميع الإجراءات الشكلية للطلب المقدّم من مجموعة من النواب لتشكيل هذه اللجنة.وتقرر أيضا عقد جلسة حوار بخصوص هذا الموضوع مع وزراء الداخلية والتجهيز والنقل والصحة والسياحة، في أقرب الآجال وذلك بالتنسيق مع الحكومة.كما استعرض مكتب المجلس في اجتماعه ليوم أمس، التوصيات المرفوعة من الإجتماع السابق مع نواب الشمال الغربي، وتوصية اجتماع رؤساء الكتل لعقد جلسة للحوار مع الوزراء المعنيين في الحكومة حول فاجعة حادث عمدون الأليم.وتداول المكتب كذلك في رزنامة مناقشة مشروع قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2020 مع إقرار بقاء اجتماعه في حالة انعقاد.