المجلس الوطني لهيئة الصيادلة يستنكر عدم اصدار الاوامر المنظمة للمكملات الغذائية والمستلزمات الطبية

Jeudi 05 Decembre 2019



وات

- استنكر رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، الشاذلي الفندري، اليوم الخميس في تصريح لـ(وات)، عدم اصدار الاوامر المنظمة للمكملات الغذائية والمستلزمات الطبية الى اليوم والتي تم امضاء اتفاقية في شأنها مع وزارة الصحة منذ شهر جويلية 2018.وأوضح أن الاتفاقية تضمنت حزمة من الاوامر والقرارات التي تنظم عمل منظومة المكملات الغذائية والمستلزمات الطبية وتم الانتهاء من صياغتها وتقديمها من قبل مجلس هيئة الصيادلة منذ جويلية 2018، وقد تسبب هذا التأخير، حسب قوله، في فراغ قانوني لهذه المنظومة مما أثر على عمليات الخزن والصنع والتوريد والتوزيع.وقال إنه يجهل أسباب تعطيل هذا الملف من قبل وزارة الصحة، محملا الحكومة المسؤولية الكاملة لتداعيات الفراغ القانوني في هذه المنظومة.ودعا الى التسريع في اصدار هذه الاوامر وذلك تحقيقا للسلامة الصحية للمواطنين.كما طالب باصدار القرار الوزاري المنظم لقائمات الانتظار لفتح صيدليات الذي تم تقديمه الى سلطة الاشراف بالتزامن مع اصدار الامر الحكومي المتعلق بتنظيم استغلال صيدليات البيع بالتفصيل والذي تمّ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يوم 12 نوفمبر 2019.ويندرج الأمر الحكومي عدد 1013 لسنة 2019 المؤرخ في 11 نوفمبر 2019 والمتعلق بتنظيم استغلال صيدليات البيع بالتفصيل، في اطار اعادة النظر في المعايير المتعلقة بفتح الصيدليات الخاصة وسيتم طبقا للأمر الجديد فتح 140 صيدلية جديدة دفعة واحدة، على ان يتواصل سنويا احداث ما بين 40 و50 صيدلية.