القيروان: حجز 4000 لتر من المياه تروج بصفة عشوائية بواسطة خزانات بلاستيكية

Jeudi 05 Decembre 2019
وات - تمكّنت فرق المراقبة الصحية بالقيروان بالتنسيق مع مصالح الشرطة البلدية، امس الاربعاء من حجز 4000 لتر من المياه معدّة للشرب تروّج بصفة عشوائية بواسطة خزانات بلاستيكية وعلى شاحنات بمدينة القيروان.
وبينت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم، انه تمّ إتلاف كميات المياه المحجوزة، التي يتم جلبها من "عين جلولة" الكائنة بمنطقة الوسلاتية من ولاية القيروان وذلك بعد استيفاء الإجراءات القانونية المستوجبة.
وكانت وزارة الصحة قد حذرت، في بلاغ لها الثلاثاء، من المخاطر الصحية المرتبطة باستعمال حاويات وبراميل غير معدّة للاتصال بالمواد الغذائية.
واكدت أنّ مصالحها المختصة المتواجدة بكامل تراب الجمهورية، قد رصدت تواصل ظاهرة نقل وبيع المياه المستخرجة من الآبار والعيون الطبيعية لغاية الشرب بصفة عشوائية في حاويات بلاستيكية، داعية المصالح الصحية مركزيا وجهويا للتنسيق مع باقي المتدخلين لمنع بيع مياه الشراب للعموم بصفة عشوائية والتثبت من مدى صلوحية الحاويات والأوعية وغيرها من مواد التعليب المعدة لتعبئة الزيوت وغيرها من المواد الغذائية الأخرى واتخاذ الإجراءات اللازمة لتتبع المخالفين طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
وبينت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم، انه تمّ إتلاف كميات المياه المحجوزة، التي يتم جلبها من "عين جلولة" الكائنة بمنطقة الوسلاتية من ولاية القيروان وذلك بعد استيفاء الإجراءات القانونية المستوجبة.
وكانت وزارة الصحة قد حذرت، في بلاغ لها الثلاثاء، من المخاطر الصحية المرتبطة باستعمال حاويات وبراميل غير معدّة للاتصال بالمواد الغذائية.
واكدت أنّ مصالحها المختصة المتواجدة بكامل تراب الجمهورية، قد رصدت تواصل ظاهرة نقل وبيع المياه المستخرجة من الآبار والعيون الطبيعية لغاية الشرب بصفة عشوائية في حاويات بلاستيكية، داعية المصالح الصحية مركزيا وجهويا للتنسيق مع باقي المتدخلين لمنع بيع مياه الشراب للعموم بصفة عشوائية والتثبت من مدى صلوحية الحاويات والأوعية وغيرها من مواد التعليب المعدة لتعبئة الزيوت وغيرها من المواد الغذائية الأخرى واتخاذ الإجراءات اللازمة لتتبع المخالفين طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
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Par:aziz75 (France )
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